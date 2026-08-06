La Capital | Policiales | Femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja en Rosario: quedó preso por intento de femicidio

El acusado fue imputado por haber rociado a la mujer con líquido inflamable y prenderla fuego durante una discusión en barrio Los Pumitas. La víctima permanece internada con graves quemaduras.

6 de agosto 2026 · 16:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde su sala de internación en el Hospital Clemente Álvarez

Desde su sala de internación en el Hospital Clemente Álvarez, el acusado de intento de femicidio se conectó por videoconferencia a la audiencia judicial.

Una audiencia judicial realizada la mañana de este jueves en Rosario por un reciente intento de femicidio se extendió desde su ámbito habitual, el Centro de Justicia Penal, al Hospital Clemente Álvarez (Heca). Es que allí no sólo está internada la víctima con graves quemaduras en el rostro, las piernas y los brazos, sino también el imputado, su pareja, quien sufrió algunas quemaduras en el ataque y se recupera en el mismo efector. Conectado al trámite penal por videoconferencia, Franco Martín D. fue acusado de haberle arrojado a la mujer una botella con líquido inflamable y prenderle fuego. La mujer fue socorrida por un hijo de la pareja que escuchó los gritos.

El ataque ocurrió el 20 de julio pasado en el barrio Los Pumitas, en una casa de Olavarría al 1200 bis. La madrugada de aquel lunes, Vanesa S., de 40 años, fue derivada de urgencia con un grave cuadro de quemaduras desde el Hospital Alberdi —adonde la trasladó un familiar— hasta el Heca. Según se indicó entonces, tenía el 60% del cuerpo afectado con heridas que le afectaron en mayor medida el rostro y los brazos.

>>Leer más: Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Quedó internada en la sala de terapia intensiva, intubada y con pronóstico reservado. En el mismo hospital fue asistido Franco D., su pareja, por quemaduras de menor entidad en los brazos y el rostro. En su caso fue internado con custodia policial porque, si bien una versión indicaba un posible intento de suicidio de la mujer, la fiscalía solicitó un examen forense para establecer de qué manera sufrió la víctima las graves lesiones.

Dos agravantes

La fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, planteó este jueves en la audiencia penal que se trató de un ataque deliberado. Franco D. fue imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por femicidio, en grado de tentativa. El juez Rodrigo Santana dictó la prisión preventiva del acusado por el plazo de por un año.

>>Leer más: Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

El ataque, planteó la fiscal, ocurrió mientras uno de los hijos de la pareja estaba en la casa familiar. De acuerdo con la reconstrucción de la agresión femicida, alrededor de las 4 de la madrugada y mientras discutía con la víctima, D. tomó una botella con un líquido inflamable y arrojó el contenido sobre el cuerpo de la mujer. Luego le acercó un encendedor y la prendió fuego.

Vanesa comenzó a gritar de dolor y uno de los hijos de la pareja que estaba en otra habitación avisó a un familiar mayor de edad, que fue quien trasladó a la víctima hasta el Hospital Alberdi. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, permanece internada en la Unidad de terapia intensiva con graves lesiones que comprometen su rostro y los miembros superiores e inferiores.

Noticias relacionadas
Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio alevoso

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

El departamento de Crespo al 500, donde ocurrió el femicidio de barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El joven fue hasta avenida Pellegrini y Sarmiento después del femicidio.

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote. Débora Giuliana Bordón fue apuñalada en el cuello en el departamento de Crespo 516

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

En el gobierno de Pullaro reconocen al fiscal Franco Carbone como un funcionario de acción y que conoce la calle. Su rol en la pelea contra el narcomenudeo

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ovación
Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

Policiales
Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: Tengo errores, como cualquiera
Información General

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes
Información General

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo
La Ciudad

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo

Paro docente: El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida, dice el Gobierno
La ciudad

Paro docente: "El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida", dice el Gobierno

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios
Economía

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables
Policiales

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales