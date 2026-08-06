Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja en Rosario: quedó preso por intento de femicidio

El acusado fue imputado por haber rociado a la mujer con líquido inflamable y prenderla fuego durante una discusión en barrio Los Pumitas. La víctima permanece internada con graves quemaduras.

Desde su sala de internación en el Hospital Clemente Álvarez, el acusado de intento de femicidio se conectó por videoconferencia a la audiencia judicial.

Una audiencia judicial realizada la mañana de este jueves en Rosario por un reciente intento de femicidio se extendió desde su ámbito habitual, el Centro de Justicia Penal, al Hospital Clemente Álvarez (Heca). Es que allí no sólo está internada la víctima con graves quemaduras en el rostro, las piernas y los brazos , sino también el imputado, su pareja, quien sufrió algunas quemaduras en el ataque y se recupera en el mismo efector. Conectado al trámite penal por videoconferencia, Franco Martín D. fue acusado de haberle arrojado a la mujer una botella con líquido inflamable y prenderle fuego. La mujer fue socorrida por un hijo de la pareja que escuchó los gritos.

El ataque ocurrió el 20 de julio pasado en el barrio Los Pumitas, en una casa de Olavarría al 1200 bis. La madrugada de aquel lunes, Vanesa S., de 40 años, fue derivada de urgencia con un grave cuadro de quemaduras desde el Hospital Alberdi —adonde la trasladó un familiar— hasta el Heca. Según se indicó entonces, tenía el 60% del cuerpo afectado con heridas que le afectaron en mayor medida el rostro y los brazos.

Quedó internada en la sala de terapia intensiva , intubada y con pronóstico reservado. En el mismo hospital fue asistido Franco D., su pareja, por quemaduras de menor entidad en los brazos y el rostro. En su caso fue internado con custodia policial porque, si bien una versión indicaba un posible intento de suicidio de la mujer, la fiscalía solicitó un examen forense para establecer de qué manera sufrió la víctima las graves lesiones.

Dos agravantes

La fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, planteó este jueves en la audiencia penal que se trató de un ataque deliberado. Franco D. fue imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por femicidio, en grado de tentativa. El juez Rodrigo Santana dictó la prisión preventiva del acusado por el plazo de por un año.

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El ataque, planteó la fiscal, ocurrió mientras uno de los hijos de la pareja estaba en la casa familiar. De acuerdo con la reconstrucción de la agresión femicida, alrededor de las 4 de la madrugada y mientras discutía con la víctima, D. tomó una botella con un líquido inflamable y arrojó el contenido sobre el cuerpo de la mujer. Luego le acercó un encendedor y la prendió fuego.

Vanesa comenzó a gritar de dolor y uno de los hijos de la pareja que estaba en otra habitación avisó a un familiar mayor de edad, que fue quien trasladó a la víctima hasta el Hospital Alberdi. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, permanece internada en la Unidad de terapia intensiva con graves lesiones que comprometen su rostro y los miembros superiores e inferiores.