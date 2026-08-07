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Netflix: tres documentales impresionantes que no podes dejar de ver

La plataforma recibió producciones basadas en hechos reales que rastrean algunos de los crímenes más aterradores de los últimos años. Los detalles

7 de agosto 2026 · 07:00hs
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Elize: sombras de una mujer es una de las producciones basadas en hechos reales que llama la atención en Netflix

"Elize: sombras de una mujer" es una de las producciones basadas en hechos reales que llama la atención en Netflix

Las producciones documentales también tienen un lugar en las preferencias de los usuarios de Netflix. En las últimas semanas, distintas series y películas de no ficción, que narran casos reales, llegaron a la cúspide de lo más visto con todas las razones para estar ahí. La impresión que causan sus relatos se vuelve aún mayor cuando se entiende que se trata de historias reales.

Así como Netflix brilla por su vasta oferta de ficción, también le ha dedicado un espacio interesante a los documentales y relatos basados en hechos reales. Existen varios: juicios, desapariciones, asesinatos y todo tipo de crímenes reales se reúnen en esta sección que intenta reconstruir algunos de los eventos más desgarradores y enigmáticos.

Últimamente, se estrenaron tres de ellos y el furor fue total. Uno es un documental puro, que con testimonios y pruebas utilizadas en la investigación real reconstruyen un crímen impactante. Los otros dos son producciones de ficción basadas en un crimen y un accidente desgarrador.

>>Leer más: Netflix presentó el tráiler del documental "Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

Tres documentales imperdibles en Netflix

“Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad”

Esta serie documental reconstruye el cuádruple homicidio que sacudió a una ciudad universitaria de Idaho (Estados Unidos) a finales de 2022. Maddie Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin y Xana Kernodle fueron las víctimas fatales de un crimen que parecía indescifrable.

Dirigido por Joe Berlinger, este material consta de tres episodios de 45 minutos cada uno donde aparecen filmaciones oficiales del día del crimen, archivos de las víctimas y testimonios de familiares y personas cercanas. El crimen, lleno de incógnitas y secretos, se aborda de manera respetuosa haciendo énfasis en las víctimas y dejando de lado el sencionalismo que había marcado al caso en los medios.

“Elize: Sombras de una mujer” y “Elize Matsunaga: érase una vez un crimen”

Esta película intensa y dramática es un verdadero thriller psicológico. Basada en uno de los crímenes más impactantes de Brasil, “Elize: Sombras de una mujer” se mete detrás de un matrimonio aparentemente perfecto, donde una mujer (interpretada por Lorena Comparato) es capaz de lo inimaginable.

La cinta, dirigida por Felipe Vellas, parte del crimen cometido por Elize Matsunaga, la mujer que asesinó y descuartizó a su marido. A partir de esto, la historia intenta reconstruir todo lo que llevó a Elize a cometer el delito, siguiendo su vida previa a su casamiento, la relación con su esposo y las emociones detrás.

En relación a esta producción, también en Netflix, se presenta el documental “Elize Matsunaga: érase una vez un crímen”. Este relato sí es plenamente documental e incluye la primera entrevista realizada a la asesina.

>>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en agosto

“Bomba en el Pan Am 103”

Este relato de ficción aborda la tragedia real que tuvo lugar en 1988, cuando una bomba estalló en el interior del avión 103 de Pan Am, que volaba desde Londres a Nueva York, dejando 270 víctimas. Sin sobrevivientes y sin sospechosos, la serie sigue al equipo del FBI y a la policía local mientras despliegan una investigación exhaustiva para entender qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.

La miniserie de 6 capítulos fue creada por Jhonathan Lee y dirigida por Michael Keillor, mientras que el protagónico lo ocupan Connor Swindells, Patrick J. Adams y Tony Curran. Este caso, tan terrible como real, no puede dejar de verse por los amantes de las investigaciones policiales y los thrillers llenos de incógnitas.

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