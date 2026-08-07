La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Hoy a las 10 está previsto el acto de inauguración en Francia 754. A través de su producción, la UNR podrá brindar calidad nutritiva a sectores vulnerables

Rosario tendrá su primera planta pública de alimentos a partir de la extensión universitaria hecha por la UNR.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) concretará un nuevo hito en sus políticas de extensión universitaria. Se inaugura hoy una planta pública de alimentos en Francia al 700 , la que permitirá a través de su producción garantizar el acceso a alimentos nutritivos y de calidad para los sectores más vulnerables de Rosario, con especial prioridad en niños y niñas. El proyecto contempla la elaboración de comidas deshidratadas de alto valor nutricional y fácil preparación, producidas dentro de un esquema de investigación y desarrollo universitario.

“Es la decisión de la Universidad pública de involucrarse y comprometerse con el problema más grave y urgente que tiene la Argentina: el hambre. Un país que produce lo que produce en materia alimentaria no puede permitirse que haya personas que no tengan un plato de comida. Esto debe interpelar, pero sobre todo movilizar a todos los niveles del Estado y a la Universidad, para tender un puente entre el desarrollo científico-tecnológico y su impacto en políticas concretas”, expresó al respecto el rector de la UNR y titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Franco Bartolacci.

A pesar de ser un líder mundial en la producción de alimentos, la Argentina, y particularmente Rosario, enfrenta actualmente un contexto de creciente inseguridad alimentaria, impulsado por la vulnerabilidad económica, la inflación y el deterioro en el acceso a alimentos nutritivos.

En este escenario, los comedores comunitarios y centros de distribución operan bajo fuertes restricciones: dependen de donaciones irregulares y carecen, en muchos casos, de sistemas estandarizados que garanticen la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos. Esta situación evidencia la necesidad urgente de soluciones institucionales, sostenibles y escalables.

En respuesta a este desafío, la UNR, a través de su Área de Extensión Universitaria, desarrolló e implementó una planta pública de procesamiento de alimentos destinada a la producción de productos no perecederos, listos para cocinar y con alto valor nutricional. La misma funcionará bajo protocolos estandarizados de seguridad e inocuidad alimentaria, integrándose a las redes de asistencia existentes.

>>Leer más: La UNR pone en marcha la construcción de su Planta Pública de Alimentos

Raciones y beneficiarios

Y durante su primer año de funcionamiento, se estima que el proyecto permitirá distribuir el equivalente a aproximadamente 320.000 raciones, mejorando el acceso a alimentos seguros y nutritivos para unas 8.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva Planta de Alimentos de la UNR está emplazada en una construcción que cuenta con una superficie cubierta de 330 metros cuadrados.

Anteriormente, este espacio había sido adaptado para funcionar como Comedor Universitario, por lo que se realizaron numerosas reformas para poder optimizar el funcionamiento y alojar la maquinaria destinada a la producción de alimentos, con todas sus instalaciones y demás dependencias de apoyo.

La distribución se organiza en dos sectores claramente diferenciados: en el de mayor superficie se emplazan hacia el frente los sectores de carga y descarga y de almacenamiento tanto de materia prima como de productos elaborados, y otro espacio que corresponde al sector propio de producción. Además se ubican oficinas, laboratorios, sanitarios y demás dependencias de apoyo.

La puesta en marcha de este nuevo espacio de la Universidad contó con el apoyo y la colaboración de distintas empresas de la ciudad: I+D Ingeniería, ID Ingeniería, Milisenda Servicios Portuarios, Volta, Casa Magnani, Giovagnoli, Sotic, Asociación Médica de Rosario y Gran Bai.

Otras acciones con la comunidad

La UNR también viene realizando tareas comunitarias con diversos sectores vulnerables. Y en el caso de los operativos de recorridas nocturnas durante el invierno se constituyó como un actor fundamental. Alumnos y parte de la comunidad de la Universidad participa activamente en la recolección y distribución de abrigo, y es parte del voluntariado en centros de día y refugios, y asistencia alimentaria.

La UNR integra más de 30 organizaciones rosarinas brindan en forma articulada con la Municipalidad. Las cuadrilla vienen trabajando en el centro, el macrocentro y los barrios, donde los merenderos, comedores y centros comunitarios alertan sobre las personas en situación de calle y en estado de riesgo social a lo largo de la época invernal.

Por otro lado, la UNR abrió la inscripción desde el lunes pasado para los cursos del segundo cuatrimestre de la Universidad de Personas Mayores, una propuesta gratuita destinada a personas de más de 50 años. En esta nueva etapa se incorporarán 13 cursos nuevos y, además, se habilitarán vacantes en las materias anuales que ya se dictan.

Las inscripciones podrán realizarse de 9 a 17, de manera presencial en la Sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065) o de forma online a través del sistema SIU Guaraní.

La propuesta académica reúne cursos sobre historia, arte, filosofía, tecnología, cine, salud, ciudadanía y otras temáticas, con clases distribuidas de lunes a viernes en distintos horarios.