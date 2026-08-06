El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura Con el ingreso de aire fresco y seco desde el sur, la mínima se ubicará en torno a los 3° durante las primeras horas de la mañana 6 de agosto 2026 · 20:15hs

Vuelven las bajas temperaturas a Rosario.

Tras el paso del frente de tormentas y las condiciones de fuerte inestabilidad que afectaron a Rosario y la región durante la jornada del jueves, el panorama meteorológico experimenta una transición hacia la estabilidad en el sur santafesino.

Para este viernes 7 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con condiciones que irán mejorando de manera paulatina. El cielo se presentará ligeramente nublado a algo nublado, dando lugar a mayores periodos de sol a medida que avance el día y disipándose por completo los riesgos de precipitaciones.

En el plano térmico se espera un marcado descenso de la temperatura producto del ingreso de aire más fresco y seco desde el sur. La mínima se ubicará en torno a los 3° durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará valores estimados entre los 15º por la tarde, configurando un ambiente típicamente invernal pero bajo un sol pleno.

El régimen de vientos soplará inicialmente moderado desde el sector sur, rotando de manera gradual hacia leves direcciones del noroeste con el correr de las horas.