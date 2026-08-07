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Los errores más comunes al recolectar una muestra de orina en mujeres

Para analizar una orina completa o hacer un urocultivo, los bioquímicos necesitan que llegue en ciertas condiciones. Un especialista da todos los tips

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

7 de agosto 2026 · 15:03hs
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La orina debe llegar en frasco estéril al laboratorio 

La orina debe llegar en frasco estéril al laboratorio 

Advertencia a las mujeres que tienen que hacerse un análisis de orina: la anatomía femenina difiere de la masculina y esa es una de las características por las que muchas veces se cometen errores involuntarios a la hora de recolectar una muestra.

Pablo Galliano, bioquímico y responsable del Servicio de Toma y Recepción de Cibic Laboratorios, dijo a La Capital que muchos pacientes no consultan las indicaciones pre analíticas antes de recolectar la muestra, y que por eso cometen errores involuntarios que pueden alterar el resultado. "Lo ideal, si hay dudas, es comunicarse antes con el laboratorio para hacerlo de manera adecuada", agregó.

Galliano comentó que el estudio de "orina completa" es el más común, luego el urocultivo y después otros estudios como la orina de 24 horas. Todos permiten tener datos sobre la salud de esa persona, de acuerdo con lo que se está buscando o sospechando.

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Importancia de la recolección

La toma de muestra "es muy importante ya que es parte de la fiabilidad de los resultados", señaló el profesional. "Si se hace bien eso evita que la persona tenga que ir y volver al laboratorio, algo que a veces sucede".

Los estudios de orina en el laboratorio sirven para detectar enfermedades o hacer seguimiento de patologías

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El recipiente adecuado

"No son muchos, pero cada tanto aparece alguien con una muestra de orina en un recipiente que no es estéril", mencionó Galliano. De hecho, hace décadas, cuando no estaban disponibles como ahora los envases descartables la gente lavaba frascos y llevaba la orina de esa manera. Pero ese modo, ya es historia.

"Lo ideal es el descartable, que es estéril y de boca ancha. Hay que tener en cuenta que uno analiza el crecimiento bacteriano, por ejemplo, y en un recipiente no adecuado o mal lavado los resultados no son confiables", precisó.

De hecho, para un urocultivo, si el envase que contiene la orina no es estéril es motivo de rechazo de la muestra.

¿La primera de la mañana?

"Como muestra, la primera de la mañana es aconsejable porque es más concentrada para la realización de orina completa y urocultivo", dice el bioquímico. Como alternativa se solicita un mínimo de tres horas de retención.

¿Eliminar el primer chorrito?

Suele sugerirse que el primer chorrito de orina se descarte y se comience a juntar luego de esa acción. ¿Es lo correcto? Pablo Galliano indica que "para una orina completa no es necesario eliminar la primera porción de orina pero si es un urocultivo o si se piden ambos estudios entonces sí".

"Se elimina el primer chorro de orina en un urocultivo porque esa porción arrastra bacterias y células que normalmente colonizan la parte distal de la uretra (la uretra distal tiene flora bacteriana propia, que no indica infección) y si esas bacterias llegan al frasco de recolección dificultan la interpretación”.

El bioquímico Pablo Galliano

El bioquímico Pablo Galliano

Heladera, ¿sí o no?

Otra de las grandes dudas está relacionada con el tiempo que pasa entre que una persona recolecta en su casa la orina y la lleva al laboratorio.

"Si va a llegar dentro de las dos horas posteriores no hace falta refrigerar, pero si pasa ese tiempo sí. Incluso puedo guardarla en la heladera hasta 24 horas", advirtió el especialista.

¿Colocar tampones?

Para las mujeres, "recomendamos, higienizar las manos antes, lo mismo que la zona vulvovaginal, con agua en sentido de arriba hacía abajo, y en el momento de la toma separar los labios mayores de la vulva con cuidado y orinar luego en el frasco estéril".

"También colocar un tampón vaginal (esté o no menstruando), porque por arrastre puede caer flujo que tiene una microbiota propia que pasa a la orina, contaminando el cultivo", dijo el bioquímico.

Siempre hay que considerar "hacer todo con cuidado, no tocar los bordes del recipiente, no meter los dedos y cerrarlo en forma correcta".

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