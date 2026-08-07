Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

Casi 300 estudiantes forman parte de Trascender, colegio ubicado en barrio Roque Sáenz Peña. Proponen un sistema de padrinazgo para no cortar con su trabajo de 35 años

La Escuela Especial Particular Incorporada N° 1382, conocida como Trascender , atraviesa su etapa más crítica en sus 35 años de historia. Mes a mes, genera un pasivo de alrededor de 3 millones de pesos y desde hace más de un año están "con dificultades", contó la representante legal, Verónica Andrea Sotomayor, a La Capital . Frente a este panorama lanzaron una cruzada solidaria para sumar padrinos para los casi 300 alumnos de la escuela.

Sotomayor fue directora de la escuela desde 1992 hasta 2009, cuando logró jubilarse, pero siempre estuvo vinculada a Trascender. Durante su gestión, recibió el apoyo de su círculo de confianza que la ayudó a mantener a la institución como una referencia de la zona sur de Rosario. Luego de su retiro, regresó como representante legal. Fue en 2017 y tomó el cargo ad-honorem porque "nadie quiere hacerlo sin un sueldo", explicó.

Trascender es una escuela pública de gestión privada con casi 300 alumnos, en resumidas cuentas, recibe del gobierno provincial el 100% de los salarios del cuerpo docente y equipo médico, pero el mantenimiento o actividades extras deben gestionarlo desde la institución.

Así, cualquier falla en el edificio de pasaje Tandil 735 , el pago de servicios o actividades fuera del establecimiento deben ser coordinadas y abonadas por la escuela. Por ejemplo, l a ART que necesita la escuela supera el millón de pesos y es un servicio clave para el sistema educativo, que lo logran solventar a través de rifas o polladas nacidas desde la voluntad de la comunidad educativa.

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Según la legislación vigente, Trascender dispone de un "cuotas de ayuda voluntaria" de 35 mil pesos que es abonada por un puñado de familias. "En Santa Fe las escuelas que reciben el 100% del aporte estatal, tienen cuotas de ayuda voluntaria. Nadie tiene la obligación de pagarla, pero a su vez el Ministerio de Educación de Santa Fe fija esa cuota en 82 mil pesos, por nuestra realidad ya nos cuesta que paguen cobrando 35. Entonces no podemos aumentar", contó Sotomayor.

Cruzada solidaria

Contando peso por peso, la representante legal ad-honorem de Trascender intenta surfear la crisis. Sin embargo, día a día aparecen escollos nuevos que atrasan los pagos en servicios y otros gastos. "Tenemos una cuota muy bajita", lamentó Sotomayor, jubilada docente, psicopedagoga y estudiante con 77 años del doctorado en psicología.

La mujer mostró entereza y sostuvo: "No voy a tirar la toalla". En este contexto, Sotomayor planteó una alternativa en la que extiende el pedido a la comunidad: "Queremos ver que cada alumno de Trascender tuviera un padrino, por el valor de una cuota. Si logramos un padrino por estudiante no tendríamos necesidad de salir a buscar otro recurso".

Los interesados podrán comunicarse con Trascender a través de la web, en su cuenta de Instagram: @escuelatrascender o al email [email protected]

La historia de Trascender

En 1991, un grupo de padres creó la escuela Trascender, dos años más tarde se especializaron en estudiantes con discapacidad. Su primera sede fue en Corrientes al 2400 en barrio La Lata, pero con el tiempo se reubicaron en Arijón y Buenos Aires, en un edificio que pertenece al Poder Judicial. Sotomayor, docente en varias instituciones, fue convocada por los padres para sumarse y desde 1992 forma parte de la institución.

Años más tarde y luego de que la Justicia solicitara el terreno, la escuela tuvo que trasladarse y encontraron solidaridad en la sede del Club Social y Deportivo Mariano Moreno, que cedió su espacio para que los 32 chicos permanente y otros 240 estudiantes que tienen tiene a la Trascender como escuela núcleo, es decir, que el cuerpo docente acompaña el recorrido escolar de nivel inicial, primario o secundario de los alumnos que asisten a establecimientos regulares.

Trascender acompaña a los 240 estudiantes, que están distribuidos entre 12 instituciones de Rosario: el Colegio Jesús de Nazaret, conocido como "Oblatas", el Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Itati, Nuestra Señora de la Paz, el colegio Rey de Reyes, la escuela Lituania, Centro Educativo Vida, la escuela de la IEMA, la escuela Sagrada Familia, el Caeba de.., el Complejo Educativo Cristiano De Carlini en Villa Gobernador Gálvez y la Teodelina de Alvear.

Actualmente la escuela cuenta con 18 trabajadores entre docentes, médico, psicólogo y psicopedagogo. En caso de cerrar sus puertas, los casi 300 alumnos y el cuerpo docente y médico quedaría a la deriva y deberían ser reubicados.