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Presentan "La película de la reforma", el documental de la nueva Constitución de Santa Fe

La realización pone en escena el debate público y las tensiones políticas que provocaron los cambios en la Carta Magna. Será durante septiembre próximo en los Cines del Centro

6 de agosto 2026 · 17:49hs
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Juan Mascardi

Juan Mascardi, Damián Umansky y Marcos Vizcarra, periodistas y realizadores del documental.

“La película de la reforma: el documental”, que da cuenta del proceso que desembocó en la modificación de la Constitución de Santa Fe en 2025, se presentará oficialmente el 7 de septiembre próximo en las salas de los Cines del Centro de Rosario.

Los periodistas Damián Umansky, Marcos Vizcarra y Juan Mascardi lanzarán el nuevo registro audiovisual con valor político, cultural y social para promover la reflexión ciudadana sobre la importancia de las reglas que organizan la vida democrática.

Entre los actores principales sobresalen los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, además de la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, junto a historiadores, politólogos y constituyentes.

Un proceso histórico en Santa Fe

El relato y la puesta en escena del documental tiene un ida y vuelta permanente entre el día a día en el recinto de sesiones y cada protagonista, narrado desde un envío radial.

Buscamos nuestro aporte a la construcción de memoria colectiva y a la formación de nuevas generaciones de ciudadanos. Recuperamos voces, testimonios y debates que marcaron la vida pública santafesina con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y dar visibilidad a un proceso clave para el futuro institucional de la provincia”, explicó Umansky.

En ese sentido, los realizadores coincidieron en el valor histórico que vivió la provincia y la resignificación que tendrá 2025 con el devenir de los años.

Me gusta decir que estábamos viendo cómo la historia nos pasaba por delante, por eso nos animamos a la idea de un documental. Un registro que muestre los climas, los escenarios y las tensiones que terminaron en un consenso general. Un documento que estará disponible en cines, pero también en distintas instituciones educativas de Rosario y Santa Fe”, agregó Vizcarra.

El proyecto no solo se enfoca en los aspectos institucionales y jurídicos sino también en el pulso ciudadano: cómo se vivió ese proceso histórico en la sociedad, qué voces fueron escuchadas y qué discusiones se pusieron en juego.

“La película reconstruye el camino hacia la reforma constitucional en Santa Fe, desde los primeros debates hasta la concreción de la Asamblea Constituyente. A través de entrevistas, imágenes de archivo y material original, el documental propone un recorrido que aborda el trasfondo político, el debate social y el legado de la reforma para las próximas décadas”, completó Mascardi.

>>Leer más: A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

También plantea interrogantes sobre el rol de la ciudadanía en la construcción de consensos, además de la vigencia de los valores democráticos en un contexto de cambios políticos y sociales.

El documental refleja cómo era el mundo hace seis décadas y en qué contexto se abrió el debate de la reforma de la Carta Magna santafesina.

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