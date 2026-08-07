Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, se abrió la convocatoria que invita a residentes desde los 13 años a compartir relatos cortos sobre sus experiencias

El Ministerio de la Salud de Santa Fe organiza actividades de concientización en Octubre Rosa

Con la llegada de Octubre Rosa , el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, Rosario comienza a presentar las actividades que formarán parte de esta campaña de sensibilización y concientización. Una de las primeras propuestas es “Escribamos Rosa ”, un concurso literario que invita a transformar en palabras las experiencias, las voces y las historias que atraviesan al cáncer de mama.

El cáncer de mama no es solo un diagnóstico clínico, es una vivencia que atraviesa el cuerpo, las emociones, el entorno familiar y la identidad de quienes lo transitan. En ese sentido, el certamen propone visibilizar esas experiencias desde una mirada personal y colectiva. Impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, junto a la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana de la Municipalidad de Rosario, la iniciativa busca generar un espacio de expresión, reflexión y acompañamiento a través de la escritura.

Como reconocimiento, los diez relatos seleccionados serán editados digitalmente e integrarán la antología Escribamos Rosa. Además, un fragmento de la obra destacada será plasmado en un mural ubicado en una Plaza de Bolsillo de la ciudad.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a personas residentes en la ciudad de Rosario a partir de los 13 años. Cada participante podrá presentar un único relato inédito, escrito en castellano y con una extensión máxima de 200 palabras, cuya temática esté vinculada a las experiencias, reflexiones o vivencias en torno al cáncer de mama.

La participación es libre y gratuita. En el caso de adolescentes de entre 13 y 17 años, la postulación deberá contar con la autorización y los datos de sus padres, madres, tutores o responsables legales.

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Cómo participar del concurso

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y permanecerán disponibles hasta las 23.59 del viernes 11 de septiembre de 2026.

Al momento de la evaluación, el jurado tendrá en cuenta la creatividad, el uso del vocabulario, la gramática, la sintaxis y, especialmente, la historia o experiencia narrada.

Las obras deberán cargarse junto con los datos personales a través del formulario disponible en la plataforma Participa Rosario: https://participa.rosario.gob.ar/processes/escribamosrosa/f/203.