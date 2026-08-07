El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

A pesar de que nadie quiere que el 10 cuelgue los botines, los dirigentes de las Garzas idearon una hoja de ruta para mantener el vínculo con el rosarino

Lionel Messi se convirtió en el emblema de Inter Miami desde su llegada a mediados de 2023, lo que desplegó la imagen del club estadounidense desde la MLS al mundo . Por eso, los dirigentes del club de Florida pusieron en marcha un plan especial para que el rosarino continúe ligado a la institución luego de su retiro como futbolista profesional.

El momento que nadie quiere que llegue es una de las cuestiones que se discuten entre las autoridades de las Garzas, ya que gran parte del crecimiento del club se dio a través de la presencia del astro argentino . En una entrevista publicada por el diario Marca, Xavier Asensi, presidente de negocios de Inter Miami, brindó detalles de los pasos a seguir cuando el 10 elija colgar los botines.

“Llegará un momento en el que Leo ya no juegue. Me duele, pero no podrá jugar 15 años más, y el club seguirá. Sería una imprudencia no pensar en el post-Leo. Pero mientras que juegue lo que él quiera . Él, más que nadie, se ha ganado el derecho a dejarlo cuando quiera”, expresó Asensi.

La hoja de ruta de los dirigentes de Inter contempla la integración de Messi a la estructura de la institución, por lo que su vínculo no finalizará con el retiro . Una de las iniciativas que tomarán será poner a su disposición la posibilidad de tomar un nuevo rol, tal como confesó el presidente de negocios.

El vínculo de Messi con Inter Miami

“La idea es que tenga en Inter una opción de invertir su tiempo. Legalmente, ahora no puede ser propietario del club, porque los estatutos de la MLS no dejan esta opción, pero, cuando ya no sea jugador en activo, él será parte del accionariado del Inter”, afirmó Asensi.

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Por el momento, el rosarino tiene contrato vigente con las Garzas hasta finales de 2028, aunque el vínculo podría prolongarse si el 10 decide continuar su carrera unos años más, y su presencia es fundamental para cumplir los objetivos deportivos y comerciales de la institución. Asensi destacó que Messi transformó la vida entera de Inter Miami, que mantiene las ambiciones de sumar títulos con sus participaciones en la Leagues Cup y la MLS.

Por otro lado, el dirigente valoró la llegada de otras figuras internacionales, como Casemiro, y la reciente inauguración del NU Stadium, con su tribuna en homenaje a Lionel Messi. “El nuevo estadio nos ha dado valor de identificación y consistencia. Más allá del aspecto financiero, está claro que lo correcto es estar en Miami. Era el objetivo de los fundadores. Ahora tendremos que evolucionar dentro de este nuevo estadio”, resaltó.