Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución La investigación se inició por denuncias y registros de cámaras aportados por vecinos. El vehículo sospechoso fue detectado por el sistema de monitoreo y terminó interceptado en Villa Gobernador Gálvez. 6 de agosto 2026 · 18:28hs

Alvear multiplicó obras públicas y viviendas y se sumaron los robos.

La investigación por una serie de robos de materiales de construcción en Alvear derivó este miércoles con la detención de cuatro personas y el secuestro del vehículo que, según la pesquisa, era utilizado para cometer los robos. La investigación comenzó con denuncias en la Sub Comisaría 8º de Alvear y culminó con cuatro detenidos en Villa Gobernador Gálvez tras un trabajo coordinado entre la Central de Monitoreo 360 y distintas fuerzas policiales. En la investigación y resolución del caso participaron la Sub Comisaría 8º, la Central de Monitoreo 360, el Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Alvear.

Uno de los perjudicados denunció en la Sub Comisaría 8º haber sufrido dos robos ocurridos el martes pasado, uno al mediodía y otro durante la noche. Vecinos aportaron registros de cámaras de seguridad donde se observaba una Ford Transit blanca, dato que permitió iniciar las tareas investigativas. Con las imágenes obtenidas, los efectivos realizaron tareas de inteligencia para identificar el vehículo. Luego solicitaron la colaboración de la Central de Monitoreo 360 de Alvear, que mediante el análisis de cámaras de última generación logró establecer el dominio de la camioneta, el cual fue incorporado al sistema de búsqueda.

Al día siguiente ingresó una nueva denuncia por otro robo de materiales de construcción con características similares. Los investigadores sospecharon que el mismo utilitario había vuelto a actuar. Horas después, la Central de Monitoreo 360 detectó un ingreso un automóvil Ford Transit a la ciudad de Alvear. Inmediatamente se activó un operativo cerrojo coordinado entre la Sub Comisaría 8º, que permitió seguir el recorrido del vehículo hasta interceptarlo en VIlla Gobernador Gálvez.

El procedimiento se concretó en la esquina de Chubut y San Martín, donde fue interceptada la camioneta. Durante la persecución, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó escapar hacia Camino del Inmigrante, aunque fue localizado y detenido pocos minutos después. Los aprehendidos fueron identificados como; Guillermo Ignacio M de 27 años; Pablo Matías M de 43 años; Shirley Soledad R de 28 años y Micaela Ana Rosa S de 30.

Leer más. Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear Durante el operativo secuestraron la Ford Transit blanca, además de 21 electrodos, un compresor, un gato hidráulico, una pala ancha y dos palas de punta, elementos que serán sometidos a pericias para determinar su procedencia. El procedimiento fue trasladado a la Sub Comisaría 8º de Alvear, donde se instruyen las actuaciones por ser la dependencia con jurisdicción sobre los hechos denunciados. Además, se recuperaron parte de los elementos sustraídos en un domicilio de Alvear Desde la Policía destacaron que la rápida articulación entre la denuncia de la víctima, el aporte de los vecinos, la tecnología de la Central de Monitoreo 360-