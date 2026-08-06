Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Uno de los hombres atacado vive en la calle. Dos días antes, se registró un episodio similar con dos víctimas más en el mismo lugar

La policía rosarina confirmó este miércoles una balacera en la zona oeste . Luego de la denuncia, los agentes identificaron a dos personas heridas cerca de un pasillo y una de ellas terminó internada como consecuencia de los disparos. El operativo concluyó sin arrestos.

Según la versión preliminar, el ataque a tiros ocurrió a la noche, cerca del cruce de Rueda y Lima . U n hombre de 40 años fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), En cambio, la segunda víctima no requirió traslado y recibió asistencia médica en el lugar.

Los primeros reportes oficiales indican que Darío G. quedó fuera de peligro después del tratamiento en el nosocomio municipal. Mientras tanto, los encargados del operativo secuestraron dos vainas servidas a la hora de buscar evidencia para reconstruir lo sucedido.

La investigación empezó alrededor de las 21.30, cuando agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) fueron a la zona de Pascual Rosas y Gálvez. Allí encontraron a un hombre de 35 años que vive en la calle y había sido alcanzado por los balazos .

Luego de los llamados al 911, Maximiliano J. fue atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos constataron que tenía una lesión leve en uno de sus miembros inferiores, de manera que descartaron el traslado para tratarlo en el hospital.

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Mientras se realizaba ese procedimiento, los agentes del Comando Radioeléctrico hallaron a otro herido a menos de 200 metros del lugar antes mencionado. La víctima recibió un disparo en la pierna izquierda y también presentaba un traumatismo de cráneo cuando lo evaluaron en el Heca.

El operativo en inmediaciones de Villa Banana concluyó con el secuestro de material balístico en el pasillo. No obstante, hasta última hora de la jornada no habían trascendido testimonios que permitieran establecer quién agredió a las víctimas.

Múltiples balaceras en la zona oeste

De acuerdo al registro policial, el último martes a la madrugada también se produjo un ataque con armas de fuego en Rueda y Lima. Ese episodio concluyó con la internación de dos personas en distintos centros de salud.

Por un lado, el personal de la guardia del Heca atendió a un hombre de 35 años con lesiones en la espalda y la rodilla izquierda. El reporte de las fuerzas de seguridad provinciales indica que Emmanuel C. fue operado y después quedó alojado en una sala general.

La segunda víctima fue una mujer de 39 años que recibió asistencia en el Hospital Centenario. En este caso, los médicos diagnosticaron lesiones en el muslo izquierdo por el impacto de un proyectil.

La saga de balaceras incluyó un tercer episodio registrado este miércoles al mediodía, en inmediaciones de la Escuela Particular Incorporada 1422 Marcelino Champagnat. Los investigadores comprobaron que los disparos no apuntaron contra la institución y el ataque concluyó sin personas heridas.