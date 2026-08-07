Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón.

Un joven de 23 años quedó en prisión preventiva acusado por el femicidio de la trabajadora sexual ocurrido este martes en barrio Agote

El acusado por el femicidio de Débora Giuliana Bordón , ocurrido la madrugada del martes pasado, quedó en prisión preventiva por el plazo de ley. La Fiscalía sostuvo que atacó a la víctima con un arma blanca, a quien le provocó 21 heridas, y luego se fugó por el balcón del departamento.

Axel Alejandro M., de 23 años, fue imputado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Anabel Cerutti le atribuyó el delito de homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre y la víctima una mujer y por haber mediado violencia de género. Es decir femicidio, una acusación que prevé la condena a prisión perpetua.

El asesinato de Débora Giuilana Bordón, trabajadora sexual, ocurrió en el departamento del imputado. La Fiscalía describió una situación de vulnerabilidad e indefención y puntualizó en "dominación, cosificación y violencia machista sobre el cuerpo de la mujer" . Los familiares de la víctima se manifestaron fuera del edificio judicial para reclamar justicia.

Femicidio y fuga

El femicidio ocurrió en cinco minutos antes de la una de la madrugada del martes pasado en un departamento de Crespo al 500, donde reside Mendoza, trabajador gastronómico oriundo de la localidad santafesina Piamonte. Allí concurrió la víctima tras ser contactada para mantener un encuentro íntimo a cambio de dinero en el marco de su trabajo sexual.

"Encontrándose ambos cerca de la cama, el imputado tomó un hacha de cocina y un cuchillo sierrita, y comenzó a lesionarla en distintas partes del cuerpo mientras la misma intentó defenderse, expresándole por qué realizaba esa acción", describió la fiscal Cerutti en la audiencia. Las heridas fueron en todo el cuerpo, algunas directamente en zonas vitales y otras en las manos de la mujer como consecuencia de su intento por defenderse.

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En total fueron 21 lesiones de arma blanca las que se constataron en la autopsia. El deceso se provocó de manera directa por lesiones cervicales graves de vía aérea y vasculares. Luego del ataque el imputado se fugó por el balcón y fue detenido horas después. Al final, de la audiencia el juez Aldo Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para Mendoza.

Violencia machista

Durante la audiencia la fiscal Cerutti destacó que el acusado actuó "aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima motivada por el ejercicio del trabajo sexual y en un entorno de intimidad donde esta no podía recibir auxilio".

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La funcionaria describió el femicidio como "un acto manifiesto de dominación, cosificación y violencia machista sobre el cuerpo de la mujer así como también aprovechando su predominancia física por sobre la corporalidad de la víctima".

"Las lesiones fueron muchísima y de mucha gravedad", indicó la funcionaria y explicó que los vecinos brindaron testimonios claves para esclarecer el hecho y la participación del acusado. Luego del femicidio, explicó la fiscal, le mandó mensajes a una expareja en la que "implícitamente reconoció la autoría del hecho".