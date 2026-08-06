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Pullaro y Javkin van en busca del modelo minero chileno para el puerto de Rosario

El gobernador quiere que la terminal local tenga perfil para abastecer el boom de minería que se viene. Etapa de distención con TPR y proyectos conjuntos

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

6 de agosto 2026 · 10:53hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en una visita por el puerto de Rosario

El gobierno de Santa Fe dejó atrás las discusiones con Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de dos terminales portuarias de la ciudad, para emprender en conjunto la posibilidad de sumarle perfil de exportación minera, actividad que se proyecta como un boom para el país. En ese marco, el puerto de Rosario quiere subirse a la ola.

Del 13 al 14 agosto, una delegación encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario Pablo Javkin, y el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini que impulsó la iniciativa, la secretaria de Transporte Mónica Alvarado y la presidenta del Enapro Graciela Alabarces viajará a Chile para ver un par de puertos e imitar ese modelo de trabajo y transformar el puerto de Rosario en un puerto de minerales.

El viaje contará con la visita a puertos de la chilena Ultramar, socia mayoritaria de la concesionaria local que pisa fuerte en el país transandino, especialmente en la exportación de cobre.

Puerto de Rosario minero

En primer término, visitarán Puerto Angamos y TGN (Terminal Graneles del Norte), dos importantes terminales portuarias estratégicas ubicadas en la comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta. El primero sería el modelo a imitar en Rosario.

>>>Leer más: El puerto de Rosario, los tipos ricos y el hijo de la pavota

Al otro día, viajarán a Valparaíso a visitar Terminal Pacífico Sur, otro monstruo sobre el Pacífico que suma al sistema portuario chileno que se presenta como referencia mundial.

Puerto de Rosario con intensiones de subirse a la ola minera

Puerto de Rosario con intensiones de subirse a la ola minera

>>> Leer más: El puerto de Rosario: se abrió la ventana, que no se escape la tortuga

El nuevo vínculo

Esto se da en medio de un proceso de descongelamiento entre el gobierno provincial y su operador de los muelles I y II después de una tensión inicial por incumplimiento de inversiones.

Los operadores proponían cumplir las obras del contrato pero a cambio de una extensión del plazo de concesión del puerto que vence recién en 2032. El gobierno reaccionó y amagó con rescindirle el contrato.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Minería de la Nación, en 2030 las exportaciones de litio superarán los US$ 8.700 millones. Por eso es el momento de trabajar para subirse a esa ola exportadora.

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