Central no bochó a Braian Aguirre por problemas físicos: la verdadera razón por la que no firmó en Arroyito

El lateral derecho vino a la ciudad hace una semana y se sometió a las pruebas médicas. La información oficial decía que no las había superado

Braian Aguirre finalmente no se quedó en Central, pero la razón no fue física.

Braian Aguirre quería jugar en Central , pero el club le propuso un contrato por producción y futbolista terminó negándose a firmarlo. Según se afirma en Porto Alegre, esa fue la verdadera razón por la que el lateral derecho finalmente no se quedó en Arroyito.

Aguirre juega en Inter. Hace una semana vino a Rosario para hacer la revisión médica y firmar su contrato con Central. El club rosarino ya había acordado los detalles del pase con el de Porto Alegre y sólo faltaba que lo hiciera también con el jugador.

El lateral, que vendría en lugar de Enzo Giménez, vendido al Necaxa, llegó a la ciudad y se sometió a la revisión médica de rigor antes de firmar los papeles. Pero allí la operación se estancó y oficialmente se informó que fue porque el jugador no había pasado las pruebas médicas.

Aguirre regresó entonces a Porto Alegre, donde este jueves a la noche jugó para Inter ante Corinthians un partido por la Copa de Brasil. No tuvo ningún problema físico y fue entonces cuando surgieron dudas sobre la verdadera razón por la que no se quedó en Central.

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Braian Aguirre jugó en Inter sin problemas físicos

"Braian Aguirre entró en el campo ante Corinthians y demostró que, al menos físicamente, no parece tener ningún problema o lesión", escribió un periodista ligado a Inter. Otros hicieron el mismo razonamiento en la ciudad brasileña. Y las dudas sobre las razones de su frustrado pase a Central crecieron.

En Porto Alegre se afirma que Central estableció metas que Aguirre debía alcanzar por contrato. O, lo que es más o menos lo mismo, que le pagarían por productividad. El jugador consideró que eso cambiaba el acuerdo previo y finalmente decidió regresar a Inter. Y parece que allí seguirá, mientras el Canalla sigue sin reforzar el lateral derecho.