Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Nahuel Comelles Collazo reparará los daños al club con una donación al Hospital Vilela y pagará obras en el predio de Bella Vista

La policía fue a custodiar el centro de entrenamiento de Newell's el 23 de febrero.

A principios de año, Newell's atravesó una crisis futbolística que tuvo coletazos violentos y la investigación judicial dio un paso trascendente este jueves. La Justicia rosarina condenó a un hincha rojinegro imputado por el incendio del auto del jugador Facundo Guch y una bandera con amenazas.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los representantes legales de Nahuel Comelles Collazo acordaron un procedimiento abreviado con una pena de 3 años de prisión condicional . Esto le permite quedar en libertad a cambio de una reparación de los daños ocasionados y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta durante ese plazo de tiempo.

El joven de 29 años desembolsará alrededor de 3.400.000 pesos a modo de resarcimiento por el ataque incendiario del último 22 de febrero y el mensaje intimidatorio posterior a la derrota con Banfield en el Torneo Apertura 2026. Algo más de la mitad de ese dinero será recibido por la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela , mientras que el resto se utilizará para mejorar las instalaciones de la institución.

Comelles Collazo había sido detenido a fines de mayo junto a Manuel S. (34) por el lanzamiento de bombas molotov en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa . Una semana después, la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de ambos por 90 días y liberó a Jeremías P. , un tercer imputado.

La fiscal Paula Barros y la defensa propusieron un juicio abreviado para resolver la situación procesal del primero de los hinchas rojinegros. El acusado no podrá ir a la cancha ni acercarse a 200 metros de cualquier sede de Newell's durante los próximos tres años. En ese período de tiempo también tiene prohibido contactarse con las víctimas y con los demás acusados.

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Por otra parte, el acuerdo homologado por la jueza Eleonora Verón establece una reparación económica de 1.600.000 pesos para la institución. La Lepra podrá impermeabilizar una superficie de 100 metros cuadrados donde sus directivos lo dispongan y el costo total quedará a cargo del imputado.

Finalmente, el juicio abreviado definió una donación por un monto similar para la Fundación del Hospital Vilela. En este caso, la resolución contempla un pago en cuotas para cumplir con la medida. Además, el joven tendrá que realizar tratamiento psicológico y participar en talleres, grupos o dispositivos de abordaje de la violencia en el fútbol.

Pintadas, un ataque incendiario y una bandera amenazante

El hincha detenido hace poco más de dos meses aceptó su responsabilidad penal como coautor de daños e intimidación pública agravada por el empleo de explosivos. La pena condicional incluye otra sanción por daño calificado, vinculada a una serie de pintadas realizadas dos años antes del ataque en Bella Vista.

Según la hipótesis del MPA, el plan delictivo desplegado alrededor del centro de entrenamiento rojinegro comenzó entre la medianoche y la 1.30 de la mañana del domingo 22 de febrero. Apenas unas horas después de la dura derrota en la cancha del Taladro, un grupo de al menos cinco personas fue al predio en dos Volkswagen Trend de distinto color.

Los agresores se reunieron en el cruce del bulevar 27 de Febrero y Teniente Agneta. Antes de ir hacia el complejo deportivo, Manuel S. intentó tapar o modificar las patentes del coche rojo al que subió junto a Jeremías P. y un tercer sospechoso aún no identificado.

Luego de los preparativos, los hinchas fueron hasta la esquina de la avenida Alberto Gollán y Espinosa, en el extremo sudoeste del predio. Comelles Collazo iba a bordo de un Gol Gris para realizar tareas de apoyo y vigilancia mientras otros dos cómplices entraban por los terrenos linderos desde la calle Aborígenes Argentinos, más cerca de avenida Circunvalación.

Intimidación pública

Los agresores que llegaron hasta las canchas de entrenamiento tiraron bombas molotov hacia el sector del Hotel Jorge Griffa y el estacionamiento. Uno de los artefactos prendió fuego el techo del Audi A3 de Guch, mientras que el otro dañó el edificio donde suele concentrar el plantel.

Esa misma noche, los miembros de este grupo colgaron una bandera en la entrada al complejo rojinegro con un mensaje amenazante. "Ganen o balas para todos", habían pintado con letras rojas sobre un lienzo blanco. La Fiscalía Regional de Rosario concluyó que todas estas acciones no sólo generaron un peligro común para los bienes materiales dentro del establecimiento, sino que también se realizaron con el fin de "infundir temor público, generar alarma social, conmoción colectiva y desorden".

Por otra parte, Comelles fue condenado por una denuncia realizada el 18 de enero de 2024. Aquella madrugada fue detenido por pintadas con los colores de Newell's en Iriondo y Mendoza. En este caso, la policía atrapó a los sospechosos en la Escuela de Fútbol Infantil Malvinas Argentinas, ubicada a pocas cuadras del lugar. Allí, los agentes secuestraron tachos con pintura, pinceles y tres automóviles con ropa manchada.