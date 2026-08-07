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Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

Los asaltantes esperaron a que el propietario saliera a trabajar. Atacaron a las víctimas y revolvieron la casa hasta encontrar lo que buscaban

7 de agosto 2026 · 10:52hs
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Entradera en Fisherton: redujeron a una familia

Entradera en Fisherton: redujeron a una familia, los golpearon y les robaron un maletín con dinero.

Al menos cuatro delincuentes asaltaron a una familia en el barrio Fisherton. En modalidadentradera, irrumpieron en una casa, maniataron a las víctimas y se llevaron dinero en efectivo. La alarma se activó pero la policía llegó cuando los ladrones ya se habían ido.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 en una vivienda de Micheletti al 7800. Uno de los habitantes de la casa salió a trabajar cuando fue abordado por un grupo de asaltantes armados que lo redujeron y lo obligaron a volver a ingresar.

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Dentro de la vivienda, además del hombre que fue abordado al salir, estaba su pareja, una hija del matrimonio con su novio y una adolescente. Todos fueron reducidos y los asaltantes los golpearon exigiéndoles la entrega de dinero.

Entradera violenta

Los delincuentes dieron vuelta el interior de la casa, tal vez con la información de que allí había dinero. Finalmente, se llevaron un botín de 2.5 millones de pesos y documentación que había dentro de un maletín.

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Una cámara de vigilancia de la zona captó los movimientos previos al asalto. Los delincuentes deambularon por los alrededores de la vivienda hasta que vieron salir a su propietario.

La Policía llegó cuando los asaltantes ya se habían retirado, a pesar de que la alarma se activó durante el robo. Al menos tres de las víctimas resultaron con heridas de consideración por las que tuvieron que ser asistidos por médicos.

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