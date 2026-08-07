A la espera de definiciones: qué dicen los medios mexicanos sobre Jaminton Campaz El delantero Canalla, que estará esta noche ante Aldosivi, es pretendido por América. Se multiplican las informaciones que llegan desde el país azteca 7 de agosto 2026 · 13:07hs

Leonardo Vincenti / La Capital Campaz está dsponoble para el partido que Central disputará ante Aldosivi.

En América de México transitan horas cruciales en su intención de fichar a Jáminton Campaz, quien quedó en una situación de incertidumbre con respecto a la chance de ser jugador para el Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que el club ha establecido un ultimátum. Es que la última oferta por el colombiano fue desechada por Central: de hecho, el jugador no sólo volvió a entrenar sino que está disponible para el partido de esta noche ante Aldosivi.

De acuerdo a la información brindada en Fox Sports de México y replicada en varios medios, el futbolista colombiano está en duda como posible refuerzo de las Águilas, ya que la dirigencia adelantó que "no ofrecerán más de los 6 millones de dólares que pusieron en la mesa de los Canallas".

Siempre teniendo en cuenta lo informado en México, las negociaciones comenzaron en el Mundial 2026 después del partido de Colombia ante República Democrática del Congo, en Guadalajara, donde "la directiva comandada por Santiago Baños llegó a un acuerdo con el representante de Jaminton Campaz. Sin embargo, se toparon con las altas exigencias económicas de Central pidiendo más dinero, y ante ello, complicar el traspaso.

América no baja los brazos Por otra parte, el diario Récord dio a conocer que las Águilas no renuncian al delantero colombiano, que supuesatmente las negociaciones continúan a pesar de que tenga que reportar con Central de cara al partido ante Aldosivi. >>Leer más: Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi El medio deportivo señaló que Campaz sueña con llegar al América, por lo que no cierran las puertas. Eso sí, sólo se cerrará su salida si “llegan a las cifras que los Canallas consideren conveniente”.