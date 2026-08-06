Canciones de Spinetta, Charly García y Fito Páez, desglosadas en la Biblioteca Argentina

El encuentro estará a cargo de los músicos Marcelo Stenta y Sebastián Macchi. La cita es este sábado con entrada gratuita. A la noche habrá un show

La santísima trinidad del rock. Canciones de Spinetta, García y Páez, estudiadas en un taller en la Biblioteca Argentina Juan Alvarez

Parte del abundante repertorio de canciones de Charly García , Luis Alberto Spinetta y Fito Páez (para muchos la santísima trinidad del rock argentino) será examinado o más bien “desmenuzado” como parte de un taller musical que se realizará este sábado, a las 9.30, en la Biblioteca Argentina Juan Álvarez (pasaje Álvarez 1550).

El encuentro, que tiene entrada libre y gratuita , lleva como título justamente “ Desglosando canciones" de tres de los máximos exponentes de rock argentino, y los encargados de escrutar esos tesoros musicales serán Marcelo Stenta y Sebastián Macchi , dos músicos de larga y variada trayectoria..

Si bien el acceso es sin cargo, hay cupos limitados. Los interesados en concurrir al taller deben comunicarse al teléfono 341 045857. Desde la organización del evento, destacaron que se trata de una cita ideal para todo público vinculado con la música, ya sea estudiantes, músicos profesionales o aficionados o simplemente melómanos.

Como actividad por fuera del taller, Sebastián Macchi en piano brindará un concierto (con obras propias y de los protagonistas del taller) en el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilio Estevez . Lo acompañarán como invitados Stenta, en guitarra, y Fernando Silva, en violoncello. En este caso, la cita es a las 21 en Santa Fe 748.

La trayectoria de Marcelo Stenta

Marcelo Stenta es guitarrista, compositor autodidacta que nació en Rosario en 1970. Desde 2004 y hasta 2020, formó parte de la banda que acompaña a Jorge Fandermole, junto a Fernando Silva y Juancho Perone. Se desempeñó como arreglador del álbum “Fander”.

Además, forma parte de los tríos Cubelos/Perone/Stenta y de Spinassi/Perone/Stenta. Participó como guitarrista y arreglador en numerosos materiales discográficos, entre los que se destacan Carlos Pino, Myriam Cubelos, Franco Luciani, Sandra Corizzo, Tute, Julián Venegas, Carlos Seminara, Juanjo Cura, Alejandra Bermejillo y Martín Sosa, entre otros.

El guitarrista Marcelo Stenta

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Compartió escenario con músicos de la talla de Juan Falú, Luis Salinas, Raúl Carnota, Patricio Jiménez, Norberto Minichillo, Carlos Aguirre, Liliana Herrero, Juan Carlos Baglioetto y Sandra Mihanovich, entre otros.

Actualmente es docente de la Escuela Municipal de Música J.B. Massa donde dicta clases de guitarra folclórica. En la misma institución dicta la materia Ensamble de Folclore que forma parte de la carrera Formación Artística para las Industrias Culturales.

El recorrido de Sebastián Macchi

Sebastián Macchi es un pianista, compositor y cantautor argentino. Su música trasluce impresiones del paisaje fluvial del Paraná y nombra realidades del lugar desde una mirada universal y sin fronteras estilísticas, donde conviven el folclore, el jazz, la MPB, el rock y la música académica hasta el horizonte abierto de la canción

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Editó siete álbumes discográficos en Argentina y en Japón: “Grita en Mí” (2025), “Melodía Baldía” (2022), “Aguasílabas” (2019), en Trío junto a Carlos Aguirre (bajo fretless) y Gonzalo Díaz (batería); “Piano Solito” (2017); “Luz de Agua “Poemas de Juan L. Ortiz/Canciones” (2005), y “Otras canciones” (2015), junto a Claudio Bolzani y Fernando Silva, y Lucas Nikotian /Sebastián Macchi (2013).

El pianista Sebastián Macchi

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Editó además un libro de partituras con la transcripción completa del álbum Luz de agua / “Poemas de Juan L. Ortiz-Canciones” (2023). Sus proyectos actuales son: Colectivo baldío, quinteto de sonoridad eléctrica orientada al rock-canción, con quienes lanzó en el 2025 el álbum “Grita en Mí”; el Dúo junto a la violinista catalana Laura Urteaga con quien grabó en Italia una seria de piezas de carácter académico con el nombre de “Abismario”; el proyecto solista Divino Profano, en donde versiona desde el piano solo instrumental canciones de Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez, y el Dúo junto a la cantante uruguaya Cecilia de los Santos

Ha realizado giras artísticas por ciudades de Uruguay, Brasil, Chile, Alemania, Dinamarca, Italia, España, Japón y Estados Unidos.