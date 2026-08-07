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Milei tildó de "terroristas" a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó

Los directores de las sedes del Conicet en todo el país repudiaron las declaraciones del presidente y aseguraron que son argumentos de dictaduras

7 de agosto 2026 · 13:11hs
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Desde Conicet Rosario se unió al repudió por las declaraciones de Javier Milei en televisión

Foto de archivo / La Capital

Desde Conicet Rosario se unió al repudió por las declaraciones de Javier Milei en televisión

La Red Directores de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) le respondieron al presidente Javier Milei, luego de que el mandatario calificara a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores como "terroristas" en el marco de una entrevista en televisión. "Este tipo de retórica recuerda a los argumentos esgrimidos por las dictaduras cívico-militares", esgrimieron en un comunicado publicado por las diferentes sedes del Conicet.

Los referentes en los centros de investigación rechazaron las palabras del presidente, que en una entrevista con Luis Majul criticó la "estrategia" del intelectual comunista Antonio Gramsci y señaló que en la actualidad está en "una etapa 2.0". En este sentido dijo: "Se meten como estudiantes, como profesores, como investigadores. [...] Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores”, dijo Milei.

Las declaraciones del mandatario calaron hondo en la sociedad científica y personalidades como Martín Caparrós, Nicolás Dvoskin o Pablo Alabarces respondieron a las críticas.

Directores del Conicet rechazaron los dichos de Milei

Para la Red de Directores de CCT las declaraciones de Milei son una "agresión infundada y maliciosa", pero también apuntaron que se trata de un "un ataque institucional de extrema gravedad al sistema científico, tecnológico y universitario argentino".

En el comunicado, sostuvieron que tildar de terroristas a la comunidad universitaria y científica "es un intento deliberado por deslegitimar los reclamos genuinos en defensa del presupuesto educativo, los salarios y la continuidad de la ciencia nacional".

>> Leer más: El ajuste en ciencia y tecnología ya eliminó 6.400 puestos de trabajo

"Confundir la movilización pacífica, el debate académico y la demanda sectorial con el terrorismo busca criminalizar el derecho constitucional a la protesta y amedrentar a quienes ejercen el pensamiento crítico", agregaron los directores.

"Lejos de ser una amenaza terrorista"

En su exposición los directores de los CCT lamentaron la "utilización liviana y temeraria" de los conceptos vinculados al terror y la subversión para "estigmatizar a académicos, investigadores y estudiantes retrotrae a las horas más oscuras de nuestra historia nacional".

En este sentido, comparar a estudiantes e investigadores con terroristas "recuerda a los argumentos esgrimidos por las dictaduras cívico-militares para justificar la persecución, la censura, la intervención de las casas de altos estudios y la destrucción del aparato científico-tecnológico", indicó el comunicado y recordó la Noche de los Bastones Largos, la brutal represión hacia la comunidad científica en 1966.

La Red de Directores instaron a que Milei, debido a su investidura presidencial, apueste por "la verdad, responsabilidad discursiva y respeto por los opositores y disidentes" ya que sus "calumnias e injurias" erosionan "la convivencia democrática, promueven un clima de violencia simbólica y física, y buscan instalar un acostumbramiento social a la vulneración de los derechos fundamentales".

Sobre el final del texto, los responsables de los centros de investigación destacaron a estudiantes, docentes e investigadores, "que dedican sus vidas al desarrollo del país" y "son los motores para el desarrollo inclusivo y federal de la Argentina".

"Por todo lo expuesto, exigimos el cese inmediato de las descalificaciones y agravios presidenciales hacia los trabajadores de la ciencia y la educación, y llamamos al conjunto de la sociedad, a los poderes del Estado y a las instituciones democráticas a repudiar estas prácticas que atentan contra la paz social y el estado de derecho", cerró el comunicado que lleva la firma de Guillermo Labadie como director del Conicet Rosario.

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