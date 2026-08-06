Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: "Ni el mate me dejaron"

El piloto argentino contó el episodio con ironía en sus redes sociales y lamentó especialmente la pérdida del equipo de mate. No dio detalles sobre cómo ocurrió el robo.

Ni la ropa ni el resto de sus pertenencias: a Franco Colapinto también le robaron el mate y la matera durante sus vacaciones en Italia. El piloto argentino reveló el episodio a través de sus redes sociales y, pese al enojo, apeló al humor para contarles lo ocurrido a sus seguidores.

“Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!”, escribió Colapinto en una publicación de Instagram, acompañada por emojis de bronca.

Luego compartió el posteo en sus historias y agregó otra frase cargada de ironía: “Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino...”.

Pero el detalle que más llamó su atención fue la desaparición de la matera. “Plis, ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate” , señaló.

Los mensajes provocaron sorpresa y preocupación entre sus fanáticos, que se volcaron a los comentarios para lamentar el robo y acompañar al piloto argentino.

Qué se sabe sobre el robo a Franco Colapinto

Por el momento, Colapinto no dio precisiones sobre el lugar ni la forma en que se produjo el robo. Por sus publicaciones, tampoco parecería haber atravesado una situación violenta o traumática, más allá de la pérdida de la ropa, el mate y otras pertenencias personales.

El episodio ocurrió mientras el piloto de Alpine disfruta del receso de mitad de temporada de la Fórmula 1, una pausa que los corredores aprovechan para descansar, viajar y prepararse para la segunda parte del campeonato.

Las vacaciones y los planes de Colapinto

Días atrás, el argentino había contado que esperaba este período para recuperar energías después de una primera mitad del año exigente.

“Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente”, había expresado.

“Va a estar bueno bajar un cambio y recargar energías”, agregó. También adelantó que aprovecharía el descanso para continuar con su preparación física.

“Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año”, sostuvo.

La actividad de Colapinto en la Fórmula 1 se reanudará con el Gran Premio de Países Bajos, previsto para el viernes 21 de agosto. La competencia tendrá formato sprint, por lo que los pilotos dispondrán de una sola práctica libre antes de las sesiones oficiales.