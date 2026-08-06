Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas La propuesta, organizada por Abuelas de Plaza de Mayo y el Museo de la Memoria, invita a secundarios y terciarios a asistir a funciones gratuitas 6 de agosto 2026 · 18:53hs

"La poesía está en las calles", una de las obras de Teatro por la Identidad. "Dentro" se presenta en el ciclo de Abuelas y el Museo de la Memoria. La Varieté, a cargo de los alumnos del Emau.

Como cada año, el ciclo Teatro por la Identidad convoca a las escuelas de Rosario y la zona a asistir a las funciones que se desarrollarán desde fines de septiembre. Una propuesta pensada para colaborar desde el arte escénico a la búsqueda de nietas y nietos apropiados.

Organizado por la Filial Local de Abuelas de Plaza de Mayo y el Museo de la Memoria, la iniciativa comenzó a desarrollarse en Rosario en 2006. Y como cada año, el ciclo contará con una variada programación en diferentes espacios de la ciudad.

Con cupos limitados, este año las escuelas que se inscriban podrán ver gratis obras de teatro la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Emau, en el Galpón 15), en La Vigil (Alem y Gaboto), en la Sala Lavardén (Mendoza y Sarmiento) y en la Usina Social (Jujuy al 2800). En total son cinco las obras que podrán verse desde la última semana de septiembre: Varieté (a cargo de alumnos del trayecto formativo de la Emau), Dentro (con dramaturgia y dirección de Federico Cuello sobre mujeres privadas de su libertad), La poesía está en las calles (danza contemporánea con dirección de Virginia Tuttolomondo), Máquina 76 (de Celso Cardozo) y Como el río que fluye (una puesta que entrelaza teatro, lectura y música en vivo a partir de testimonios del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo). Después de cada espectáculo hay, como siempre, un espacio de charla con los actores y directores, para dialogar sobre la identidad y la memoria.

La propuesta está destinada a escuelas secundarias, terciarios, profesorados, Eempas y otros espacios colectivos de participación. El ciclo cierra el 8 de octubre a las 20 con una función para el público en general en el Gran Salón de la Lavardén. Entrada libre y gratuita con retiro previo de entradas

"En el marco por los 50 años del golpe de Estado, desde el Ciclo de TeatroxlaIdentidad Rosario seguimos construyendo herramientas para pensar nuestra realidad, nuestro presente y las huellas que hacen que seamos quienes somos como seres políticos, creando lazos y construyendo nuestra historia", señalaron. Para inscribirse y recibir más información, escribir al email [email protected] Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Museo de la Memoria | Rosario - Argentina (@museo_memoria) La búsqueda de Abuelas Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad o conocés a alguien que duda, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. En Rosario: [email protected], teléfonos: +549 3417 462053 ó +549 3417 478163 (sólo mensajes de WhatsApp).