La Capital | La Ciudad | teatro

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

La propuesta, organizada por Abuelas de Plaza de Mayo y el Museo de la Memoria, invita a secundarios y terciarios a asistir a funciones gratuitas

6 de agosto 2026 · 18:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
La poesía está en las calles

"La poesía está en las calles", una de las obras de Teatro por la Identidad.
Dentro se presenta en el ciclo de Abuelas y el Museo de la Memoria.

"Dentro" se presenta en el ciclo de Abuelas y el Museo de la Memoria.
La Varieté

La Varieté, a cargo de los alumnos del Emau.

Como cada año, el ciclo Teatro por la Identidad convoca a las escuelas de Rosario y la zona a asistir a las funciones que se desarrollarán desde fines de septiembre. Una propuesta pensada para colaborar desde el arte escénico a la búsqueda de nietas y nietos apropiados.

Organizado por la Filial Local de Abuelas de Plaza de Mayo y el Museo de la Memoria, la iniciativa comenzó a desarrollarse en Rosario en 2006. Y como cada año, el ciclo contará con una variada programación en diferentes espacios de la ciudad.

Con cupos limitados, este año las escuelas que se inscriban podrán ver gratis obras de teatro la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Emau, en el Galpón 15), en La Vigil (Alem y Gaboto), en la Sala Lavardén (Mendoza y Sarmiento) y en la Usina Social (Jujuy al 2800). En total son cinco las obras que podrán verse desde la última semana de septiembre: Varieté (a cargo de alumnos del trayecto formativo de la Emau), Dentro (con dramaturgia y dirección de Federico Cuello sobre mujeres privadas de su libertad), La poesía está en las calles (danza contemporánea con dirección de Virginia Tuttolomondo), Máquina 76 (de Celso Cardozo) y Como el río que fluye (una puesta que entrelaza teatro, lectura y música en vivo a partir de testimonios del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo). Después de cada espectáculo hay, como siempre, un espacio de charla con los actores y directores, para dialogar sobre la identidad y la memoria.

La propuesta está destinada a escuelas secundarias, terciarios, profesorados, Eempas y otros espacios colectivos de participación. El ciclo cierra el 8 de octubre a las 20 con una función para el público en general en el Gran Salón de la Lavardén. Entrada libre y gratuita con retiro previo de entradas

"En el marco por los 50 años del golpe de Estado, desde el Ciclo de TeatroxlaIdentidad Rosario seguimos construyendo herramientas para pensar nuestra realidad, nuestro presente y las huellas que hacen que seamos quienes somos como seres políticos, creando lazos y construyendo nuestra historia", señalaron.

Para inscribirse y recibir más información, escribir al email [email protected]

La búsqueda de Abuelas

Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad o conocés a alguien que duda, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. En Rosario: [email protected], teléfonos: +549 3417 462053 ó +549 3417 478163 (sólo mensajes de WhatsApp).

Noticias relacionadas
Mujeres asediadas, una de las propuestas teatrales de la programación. 

Mes del Teatro Independiente: el arte rosarino abre sus salas con funciones y talleres gratuitos

La omisión de la familia Coleman llega a Rosario

Llega a Rosario "La omisión de la familia Coleman", la obra del off porteño que recorrió el mundo

La agrupación rosarina Orquesta de Señoritas presenta su primer disco en el Teatro Astengo, en un formato íntimo

Orquesta de Señoritas presenta su primer disco en El Murci

El grupo La Chiricota, oriunudo de Islas Canarias, llega por primera vez a Rosario con un espectáculo que mezcla música y humor

Música y humor: el grupo español La Chirichota llega a Rosario por primera vez

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

En el gobierno de Pullaro reconocen al fiscal Franco Carbone como un funcionario de acción y que conoce la calle. Su rol en la pelea contra el narcomenudeo

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ovación
Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

Policiales
Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: Tengo errores, como cualquiera
Información General

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes
Información General

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo
La Ciudad

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo

Paro docente: El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida, dice el Gobierno
La ciudad

Paro docente: "El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida", dice el Gobierno

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios
Economía

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables
Policiales

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales