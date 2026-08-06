Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la advertencia sobre fuertes ráfagas de viento sur, que se sentirían en la región hasta la noche

Este jueves comenzó con mal tiempo y la lluvia dio un golpe fuerte a la mañana. Después de este cambio, el alerta meteorológica color amarillo por tormentas en Rosario quedó sin efecto. Las autoridades decidieron el cese hacia el final de la mañana, pero se mantuvo la advertencia oficial por viento fuerte.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el reporte poco después de las 11 y mejoró el pronóstico para la región. Hasta entonces estaba vigente un aviso de nivel naranja sobre el riesgo de precipitaciones abundantes, caída de granizo y actividad eléctrica , entre otros fenómenos.

A partir de un nuevo análisis de las condiciones en el sudeste santafesino, el organismo levantó una de las dos alertas amarillas emitidas para la tarde . Cabe aclarar que este cambio no anula el pronóstico sobre tormentas aisladas después del mediodía en Rosario.

Por otro lado, la advertencia oficial sobre vientos fuertes quedó ratificada hasta la noche en Rosario y localidades vecinas. Con respecto a esta cuestión, el pronóstico indica que la situación recién mejorará a partir de la madrugada.

Según el cálculo del SMN, la velocidad del viento desde el sur seguirá oscilando entre 40 y 60 kilómetros por hora. Además, pueden producirse ráfagas de más de 90 kmh en la región que abarca a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

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El pronóstico oficial indica que no habrá más lluvia a partir de la madrugada. Desde las primeras horas del viernes se espera una mejora sustancial en cuanto al tiempo y se viene un fin de semana repleto de sol en la ciudad.

En simultáneo con la retirada de las nubes, el Servicio Meteorológico anunció el regreso del frío a Rosario. Las temperaturas mínimas probables hasta el miércoles que viene no superan los 7 grados y el lunes se fijó un piso de 2 ° a nivel local.

Tornados en Santa Fe

La semana anterior, la ciudad también atravesó una jornada marcada por el impacto de vientos fuertes y en la región se registraron eventos de mayor riesgo. "En Santa Fe existe la posibilidad de que se formen tornados, aunque son fenómenos relativamente poco frecuentes si se los compara con las tormentas comunes. Cuando ocurren, suelen estar asociados a las tormentas más intensas, especialmente a las superceldas", explicó la observadora Vanesa Balchunas.

La meteorológa recordó que la provincia forma parte del llamado "pasillo de los tornados" de Sudamérica. En ese área se incluyen sectores de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

La región se caracteriza por la combinación de aire muy cálido y húmedo del norte, aire frío que avanza desde el sur y cambios en la velocidad y dirección del viento con la altura (cizalladura). Estos factores son fundamentales para que una tormenta pueda rotar. "Esto se dio el pasado viernes con el viento del sudoeste que ingreso y encontró condiciones de humedad y aire húmedo y cálido que favoreció el fenomeno de tornado en Bernardo de Irigoyen", apuntó la especialista.