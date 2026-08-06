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Aniversario de Salta 2141: presentaron un nuevo dispositivo de memoria colectiva

A 13 años de la tragedia que dejó 22 muertos, el subjefe de Bomberos Voluntarios Cristian Migueles destacó que el sitio de la explosión también es hoy un lugar de esperanza

6 de agosto 2026 · 11:55hs
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La Asociación Civil Salta 2141 recopiló fotos de las víctimas y otros recuerdos.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La Asociación Civil Salta 2141 recopiló fotos de las víctimas y otros recuerdos.

Aunque ya no queda nada del antiguo edificio, el recuerdo de la tragedia de Salta 2141 sigue vivo y este jueves ganó relevancia por el acto del 13° aniversario de la tragedia. En ese contexto, se presentó un nuevo dispositivo de memoria colectiva y uno de los referentes de los Bomberos Voluntarios dijo a familiares y amigos de las 22 víctimas: "En ese dolor que ustedes llevan, quiero decirles que hoy se sembró una luz acá".

El subjefe del cuerpo, Cristian Migueles, rindió un homenaje conmovedor a quienes murieron por el derrumbe de una de las tres torres ubicadas entre bulevar Oroño y Balarce. "Esas 22 historias van a seguir encendidas en el corazón de cada persona que pase por este lugar", afirmó en cuanto a la cantidad de fallecidos.

El rescatista celebró la reconversión del sitio donde se levantaba el edificio y apuntó que "el dolor también se convierte en esperanza" a través de las actividades del Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música. Entre ellas, mencionó la capacitación de los aspirantes que pasan por el lugar. Al respecto, comentó: "Les enseñamos y transmitimos que los bomberos son una familia que vive con alegría y tristeza".

Un nuevo capítulo en la historia de Salta 2141

"Podemos decir con orgullo que la historia de Salta 2141 se sigue escribiendo cada día", dijo Eleonora López, hermana de uno de los fallecidos el 6 de agosto de 2013. Trece años después de la tragedia, destacó en el último tramo de ese camino se encontró con "nuevos recuerdos y otras voces acompañando" a la suya.

Familiares de víctimas de la explosión y derrumbe en Salta 2141 asistieron el jueves 6 de agosto de 2026 al acto por el 13° aniversario de la tragedia. En el lugar se instaló el dispositivo de memoria colectiva

Familiares de víctimas de la explosión y derrumbe en Salta 2141 asistieron el jueves 6 de agosto de 2026 al acto por el 13° aniversario de la tragedia. En el lugar se instaló el dispositivo de memoria colectiva "Tu historia también cuenta".

La integrante de la asociación civil que crearon familiares de las víctimas comentó que empezaron a revincularse con otros familiares y sobrevivientes del derrumbe que provocó la fuga de gas. Al respecto, afirmó: "Esta fecha siempre nos acompañará con dolor, angustia y el pedido de justicia".

>> Leer más: Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Un minuto de silencio

Al igual que en años anteriores, los organizadores del acto volvieron a pedir un minuto de silencio a las 9.38 de la mañana, la hora de la explosión fatal entre Balcarce y el bulevar Oroño. Durante los primeros aniversarios se solían encender las sirenas de autobombas, pero decidieron dejar de hacerlo porque les generaba mucha angustia a quienes iban a recordar el siniestro.

Después de la lectura de los nombres de las 22 personas fallecidas, López cito dos poemas referidos a la explosión. Gabriel Caciorgna —familiar de María Emilia Elías — apuntó en uno de esos versos: "Un ruido de turbina anunció un viaje sin retorno. Todo voló por los cielos y por los infiernos. Las cosas ya fueron de uno o de otro, sino de todos, de la inmensurable desgracia".

Tu historia también cuenta

Antes del acto, Salta 2141 abrió sus puertas para presentar un dispositivo de memoria colectiva denominado "Tu historia también cuenta". En el interior del nuevo edificio se reunieron fotos de las víctimas y del operativo que demandó una semana de trabajo hasta el final de la búsqueda de personas desaparecidas. Allí también podían verse cascos de bomberos, escombros, patentes de automóviles y carteles con los nombres de algunas personas imputadas en el juicio.

>> Leer más: El único condenado por la tragedia de Salta 2141 ya cumplió su pena

"Algunas imágenes y las metáforas nos ayudan muchas veces con lo que queremos decir", explicó Carolina Constanti, referente del equipo de trabajo formado junto a la Subsecretaría de Eduación Artística de Santa Fe. Así señaló que "la memoria sigue viva y continúa en cada accionar" vinculado a la explosión de 2013.

El subjefe de Bomberos Voluntarios de Rosario, Cristian Migueles, habló en el acto del 13° aniversario de la explosión en Salta 2141.

La coordinadora trazó un balance positivo del último año de trabajo en el memorial de Salta 2141. Luego del repaso de las actividades, manifestó: "Hoy sentimos que estamos en un momento diferente, con una mirada activa del pasado, siendo trazo hacia el porvenir. Cada puntada no sólo modifica el paño, también genera un paisaje distinto".

"Sentimos que cada accion defiende lo logrado, enaltece con orgullo la lucha sostenida y deseamos profundamente que sientan que pueden apoyarse en todas las personas que hasta hoy la han acompañado", concluyó Constantini. El próximo objetivo en paralelo con estas iniciativas es la terminación de la nueva sede del Instituto Superior del Profesorado de Música 5932 Carlos Guastavino, diseñada para convivr con el espacio de memoria.

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