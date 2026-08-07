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Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Un menor llegó hasta el lugar para vender una gorra y fue asaltado. La hipótesis es que se habría defendido y le habría dado un puntazo a un ladrón

7 de agosto 2026 · 10:58hs
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Homicidio en Bella Vista. Juan Ismael Martínez recibió una puñalada en el cuello y fue derivado al Heca

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Homicidio en Bella Vista. Juan Ismael Martínez recibió una puñalada en el cuello y fue derivado al Heca, donde falleció este viernes

Un nuevo homicidio se registró en las últimas horas en Rosario, tras confirmarse la muerte de un hombre de 25 años que estaba internado en el Hospital Clemente Álvarez (Heca) tras recibir una puñalada en el cuello en un presunto caso de robo en Ituzaingó y Lima, en barrio Bella Vista.

El incidente que terminó con la vida de Juan Ismael Martínez sucedió el jueves alrededor de las cinco de la tarde. Fuentes policiales indicaron que a esa hora ingresó una llamada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre el caso de un hombre herido en ese sector.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, los policías hallaron a Martínez en el suelo con una profunda herida en el cuello. Según el relato preliminar del hecho, el joven fue recogido por un vecino que lo llevó en un auto particular hacia el Heca.

La primera versión del crimen

La primera versión del caso, que deberá ser corroborada por la Justicia, indicaba que Martínez habría integrado un grupo de ladrones que asaltó a un menor de 16 años, que supuestamente había llegado hasta ese lugar para vender una gorra.

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Ya con Martínez derivado al Heca, los agentes entrevistaron al presunto homicida. El chico, identificado como Giovanni C. declaró que un rato antes había llegado en compañía de su novia, en un auto conducido por un chofer de la aplicación Uber, y que al descender del coche fue abordado por un grupo de hombres, uno de los cuales le gritó “Estás robado” y otro le apuntó con un arma de fuego.

Puñalada en el cuello

Según su versión, en ese momento esgrimió una faca y le aplicó una puñalada en el cuello a Martínez. Cuando Giovanni y la chica comenzaron a correr para escapar, escuchó que uno de los ladrones le disparaba con el arma.

>> Leer más: Crimen en zona sur: un hombre fue asesinado de una puñalada en el cuello

De acuerdo con el parte policial, el menor no resultó herido, pero la chica recibió dos impactos en el tobillo derecho. Fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. En el lugar, la policía incautó un arma blanca con manchas de sangre. Durante la mañana de este viernes, las fuentes confirmaron que Martínez había fallecido.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que el adolescente de 16 años quedó detenido a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Juvenil.

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