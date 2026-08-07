Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear

Un hombre de 21 años fue secuestrado y obligado a firmar un boleto de compraventa. Minutos después, la policía detuvo a uno hombre acusado de extorsión

Un joven habría sido obligado a firmar un boleto de compraventa de una propiedad luego de ser interceptado en medio de la calle por dos personas que lo presionaron para concretar la operación. El hecho ocurrió en un asentamiento situado en barrio Alvear..

Maxi. D, de 21 años, denunció haber sido víctima de amenazas calificadas, robo y privación ilegítima de la libertad el jueves por la tarde, alrededor de las 16. Según su relato, cuando regresaba a su domicilio fue interceptado por dos hombres que circulaban en motocicletas, quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, lo obligaron a subir a uno de los vehículos y lo trasladaron hasta una vivienda de Palpa al 4000.

De acuerdo con la denuncia, en el inmueble un tercer hombre se sumó al grupo y, mediante intimidaciones, obligaron a la víctima a firmar documentación vinculada con la compraventa de su vivienda. Luego le sustrajeron su billetera, que contenía documentación personal y tarjetas bancarias .

Antes de dejarlo en libertad, los agresores volvieron a amenazarlo. La víctima no sufrió lesiones físicas y logró aportar datos precisos que orientaron el trabajo policial.

Un detenido y dos prófugos

Minutos después, el joven denunció el hecho a la Central de Emergencias del 911 y efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al domicilio señalado por el denunciante. En ese lugar, la víctima reconoció a uno de los presuntos involucrados, lo que permitió la detención de Paulo Ezequiel P de 24 años.

Durante el procedimiento secuestraron dos armas blancas, dos documentos de compraventa, un teléfono y una Honda Wave roja, identificada por la víctima como uno de los vehículos utilizados durante el hecho. Las actuaciones fueron remitidas a la comisaría 21, que quedó a cargo de las diligencias de rigor. La investigación continúa para localizar a los otros dos sospechosos que, por el momento, permanecen prófugos.