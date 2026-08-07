San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Rosario celebra este viernes, 7 de agosto, el Día de San Cayetano. Desde temprano, los fieles se fueron acercando a la parroquia ubicada en Buenos Aires 2150 para pedirle al santo pan y trabajo. Por la tarde, se espera la tradicional movilización de fe y esperanza que concluye con una celebración especial.
Desde la parroquia adelantaron que este viernes las puertas permanecerán abiertas hasta las 23. Desde las 5 de la madrugada y hasta las 12 del mediodía se celebra una misa por hora. A las 15 será el comienzo de la tradicional procesión hacia la plaza Libertad, donde a las 15.30 se realizará la misa central, encabezada por el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Los gremios acompañan
En paralelo, gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y organizaciones sociales realizan una movilización desde las 9, bajo las consignas de paz, pan, tierra, techo y trabajo, para visibilizar la situación de trabajadores y desocupados.
En conferencia de prensa, el secretario general de la CATT Rosario, Edgardo Arrieta, reseñó: "Vamos a movilizar para expresar el malestar que hay, no solamente de los trabajadores sino, fundamentalmente, de los desocupados".
Leer más: Quién fue San Cayetano y por qué se celebra cada 7 de agosto
Por su parte, Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), anticipó que será una marcha "muy importante y multitudinaria, con mucha unidad de las organizaciones que ya venimos en plan de lucha junto con los gremios, porque entendemos que hay que poner de manifiesto ante la sociedad el hambre y la falta de trabajo".
Cortes de calle
Los dispositivos en torno a la iglesia de Buenos Aires al 2100 y el recorrido previsto para la procesión hasta la plaza Libertad se desarrollan desde las 6 de la mañana de este viernes.
Deste temprano y hasta las 23, hay tres cortes:
Buenos Aires y La Paz
Riobamba y Juan Manuel de Rosas
Cerrito y Laprida