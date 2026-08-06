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Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector

La Federación Industrial de Santa Fe sostuvo que las descalificaciones del ministro de Economía no responden a los problemas que enfrenta el sector

6 de agosto 2026 · 13:32hs
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Frente a los dichos del ministro de Economía

Frente a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, los industriales santafesinos advirtieron que el sector debe ser escuchado con respeto, más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno nacional.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expresó su "enérgico rechazo" a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el funcionario nacional descalificara a quienes manifestaron preocupación por la situación que atraviesa la industria nacional.

La entidad sostuvo, a través de un comunicado, que los agravios y las descalificaciones no constituyen una respuesta frente a los problemas que enfrenta el aparato productivo argentino. En ese sentido, advirtió que el sector atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el incremento de los costos y la incertidumbre que condiciona las inversiones y la sostenibilidad del empleo.

Desde Fisfe señalaron que quienes representan al entramado industrial tienen la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y de acercar propuestas para superarlas. "Descalificar esas voces no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas que permitan recuperar el crecimiento", remarcaron.

La entidad santafesina recordó, además, que la industria constituye uno de los principales motores del desarrollo económico del país, al generar empleo de calidad, impulsar la innovación, agregar valor a la producción y fortalecer las economías regionales. Por esa razón, consideró que el sector debe ser escuchado con respeto, más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno nacional.

Finalmente, Fisfe reafirmó su vocación de diálogo institucional y convocó a los sectores público y privado a sostener un intercambio basado en el respeto mutuo, los datos objetivos y la búsqueda de consensos que permitan impulsar una Argentina con mayor producción, inversión y empleo.

En ese marco, insistió en que la industria "no necesita agravios", sino políticas públicas que promuevan el desarrollo productivo y un diálogo serio y constructivo entre el Estado y el sector privado.

Qué dijo Caputo

El pronunciamiento de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se conoció después de las declaraciones del ministro de Economía durante una exposición ante agentes del mercado, donde defendió el rumbo económico del gobierno y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En ese marco, el funcionario cuestionó con dureza a quienes sostienen que el crecimiento de sectores como el agro perjudica a la industria y calificó de "tarados" a quienes realizan ese tipo de planteos.

Además, afirmó que entre 2011 y 2023 la actividad industrial cayó un 10% pese a los subsidios y utilizó esos datos para respaldar la política económica oficial.

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