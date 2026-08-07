Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico: rendimientos flojos y pocos resultados

Eran las 15.05 del domingo 26 de julio cuando Lionel Messi se ubicó en una especie de palco del Antonio Di Giácomo, el estadio del club Unión de Arroyo Seco. Leones FC se enfrentaba ese día al Central Córdoba rosarino por el torneo de la Primera C y era la primera vez que el capitán de la selección argentina vería jugar al equipo de la familia en vivo y en directo. Cuando el mejor futbolista de la historia terminó de acomodarse, el partido ya iba por el minuto cuatro y el equipo de Franco Ferlazzo parecía asumir la iniciativa.

Al cabo del partido, Leo debe haberse desilusionado un poco con el equipo, que esa tarde de posmundial recibió un mazazo en el cordón sur de Rosario: el Charrúa, que venía muy mal, jugó su mejor partido del año y se impuso por 2 a 0. Fue una derrota áspera para el team Messi , con el mejor jugador de todos los tiempos como testigo.

No hay manera de saber qué pensó el capitán de la selección argentina después de ver al equipo de Ferlazzo. En cambio. Es seguro, en cambio, que los jugadores y el técnico quedaron grogis por la derrota. No era para menos: el 0-2 ante el equipo de Arnaldo Sialle se había producido nada menos que ante la mirada del astro.

Ese domingo, en la sede de Leones FC ya había preocupación por el rendimiento del equipo y todo empeoró seis días después, cuando volvió de la visita a Deportivo Español con un 0 a 0 insulso y olvidable. Más allá del empate, que hasta podría asumirse como un buen resultado, el dato fuerte es que en el estadio Nueva España había sumado su sexto partido sin victorias.

En Alvear, los resultados y el rendimiento del equipo de Ferlazzo ya abrían signos de interrogación y crecía el temor de que el declive de los últimos partidos pusiera en riesgo la clasificación al torneo reducido, el play off que dará el segundo ascenso a la Primera B. Lejos ya de la pelea por un lugar en la final, que jugarán los ganadores de las dos zonas, a Leones le queda aspirar al segundo pasaje hacia la próxima categoría y para eso debe quedar necesariamente entre los primeros siete equipos de su grupo.

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La decisión venía madurando

“El equipo viene jugando cada vez peor”, se escuchó decir a alguien en Alvear en estos días. En el club evaluaban que si Leones todavía sigue en zona de clasificación es gracias a resultados ajenos, pero también consideraban que eso puede cambiar si producían un golpe de timón.

Por eso, la posibilidad de desplazar a Ferlazzo empezó a tomar forma. En el club consideraron que debían tomar decisiones antes de que fuera tarde y lo hicieron. La salida del técnico se anunció finalmente el miércoles, pero es probable que la idea comenzara a madurar desde la derrota con el Matador de Tablada o incluso desde antes.

Por ahora no hay nombres para la sucesión, o al menos no que se conozcan. A Alejandro Ojeda, que dirigía a un equipo de las divisiones juveniles, le dijeron que lo suyo es un interinato. Lo que van a buscar es alguien que pueda revertir el mal momento del equipo y potenciar el rendimiento de los jugadores. En Alvear quieren ir por el ascenso y creen que pueden dar pelea para conseguirlo.