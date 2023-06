Silvina Luna está internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria

Esta situación demoró el trasplante de riñón. “Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, contó a principios de junio la propia Luna en "LAM", quien reveló que sus familiares le ofrecieron donarle el órgano.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, añadió pocos días antes de haber sido internada para tratarse precisamente de la infección bacterial que padece.

Cadena de oración por la salud de Silvina Luna

La complicación del estado de salud de Luna causó preocupación en la comunidad artística que reaccionó con una cadena de oración para pedir que la rosarina se mejore. Entre las primeras en manifestarse estuvo Marcela Tinayre, quien abrió "Polémica en el bar" contando la situación de la modelo y actriz, y aseguró que “va a salir porque es una luchadora joven y está con mucha gente que la quiere”.

"Hoy hagamos una cadena de energía positiva para Silvina Luna. Oremos para que mejore y salga bien de esta crisis que está pasando, Dios la bendiga", pidió Anamá Ferreira, a quien se sumó Julieta Ortega quien comentó: “Me pone muy triste lo de Silvina Luna. Buena mina que no merecía estar pasando por todo esto. Ojalá se recupere pronto”.