La dramática confesión de Silvina Luna: "Estoy en un momento muy crítico"

“ Hay momentos de aceptación y momentos que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’ . Pero estoy acá, firme, de pie, siempre fui una persona de salir adelante. Siempre tengo recaídas. Son más los momentos buenos que busco en el día a día, buscar momentos de alegría, eso me hace muy bien”, contó Luna, quien debido a su padecimiento debe someterse periódicamente a diálisis y a un estricto tratamiento.

“ Hay días que me quiero quedar durmiendo, pero tengo que ir a diálisis porque eso me está salvando . Si no funcionan los riñones no podría vivir. “Los días que tengo diálisis vuelvo a casa y me quiero acostar. No hago nada ese día. Es día a día. Al otro día disfruto cada cosa”, relató la joven, a quien su última participación televisiva en "El hotel de los famosos" le resultó contraproducente, ya que agravó sus problemas de salud.

Consultada sobre cómo la afectó su labor en el reality que en Rosario se veía por la pantalla de El Tres, dijo: “ Fue muy exigente, después me arrepentí. Me encanta trabajar, me habían propuesto eso... Nunca nos hablaron de que iba a ser tan exigente. Realmente eran pruebas para gente muy entrenada . Ellos sabían que yo tenía este problema. Me subió el calcio y tuve que ir a internarme 4 o 5 días... Ahora aprendí a pedir ayuda, lo hablo con mis amigas”.

“Voy a recuperar la vida pero no va a ser la misma de antes, claramente...", aseguró Luna con los ojos vidriosos, y agregó: "Desde hace mucho me voy postergando. Los años pasaron. Es uno de mis deseos es ser madre, que me despertó hace un tiempo. En las relaciones no se dio. A veces sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé, adoptar a un nuño. Quiero devolver ese amor que me dan”.

“A veces me pongo a pensar las cosas que fui perdiendo. No está bueno pensar en eso. Fueron doce años que me perdí de viajes, cumpleaños, trabajos. Todo eso me afectó y me afecta. El tema monetario, por la cantidad de medicaicón que tengo que tomar, no estoy trabajando tampoco... Mucho tiempo callé porque me daba vergúenza hablar de esto. Hice catarsis. Esta bueno sacarlo y que la gente sepa”, se sinceró y finalmente se emocionó: “Me encanta vivir. Quiero vivir. Pero nunca sabés los caminos”.

Los problemas de salud de Silvina Luna

Este febrero Silvina Luna reveló que necesita con urgencia un trasplante de riñón, tras los problemas de salud que se le originaron por una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki. Publicó un video en Instagram en el que se mostró en pleno proceso de diálisis. Allí explicó el funcionamiento de la máquina que la está “ayudando a vivir” y les hizo un pedido a sus seguidores.

Luego aclaró que todavía no está en lista de espera porque antes se tienen que ver otras cosas, por lo que tendrá que continuar asistiendo durante un tiempo más. Sin bien admitió que a veces se cansa o le duele todo, se mostró optimista: “¡Mándenme buena energía y de esta salimos!”.

Vale recordar que en 2013, la modelo descubrió que la intervención quirúrgica que le realizó el cirujano plástico Aníbal Lotocki le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. Desde allí, debió someterse a laboratorios semanales e internaciones recurrentes.