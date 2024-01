Se conoció la lista de famosos mencionados en el caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein: Filthy Rich | Official Trailer | Netflix

En el documento legal que trascendió, Clinton es nombrado unas cincuenta veces, pero los archivos no sugieren evidencia de conductas ilegales de su parte. Sus voceros aseguraron a medios estadounidenses que el ex mandatario no se opuso a la publicación de la información justamente porque no lo incriminaba de ninguna forma. Además, apuntaron que nunca estuvo en las residencias de Epstein que fueron señaladas como sedes de la red.

Donald Trump es mencionado una sola vez, en la que, según una testigo, Epstein dijo “vamos a llamar a Trump” cuando se encontraban en la ciudad de Atlantic City. Otra testigo dice haber visto a Michael Jackson en la casa de Epstein en Palm Beach, pero no lo involucró en ningún hecho problemático. Algo similar ocurre con David Copperfield, señalado como presente en una cena en lo del magnate, pero sin participación en actividades ilegales.

El Príncipe Andrés de Inglaterra es uno de los más comprometidos, dado que una de las denunciantes testificó que el miembro de la realeza británica abusó sexualmente de ella cuando era menor. Esa denuncia fue desestimada a través de un acuerdo entre partes, pero Andrés nunca negó públicamente las acusaciones.

Stephen Hawking es nombrado por Epstein en un mail a Maxell, en el que especula con ofrecer “recompensas” a amigos de la denunciante Giuffre, si estuvieran dispuestos a negar acusaciones, incluyendo que el renombrado físico había sido de parte de una “orgía con menores”. No hay otras referencias al fallecido científico en el documento.