Santiago Del Moro ingresó a la casa de "Gran Hermano" con malas noticias para Sabrina

Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano: "Esto no es un hotel cinco estrellas"

"Sus familias les mandaron un mensaje a todos ustedes, con una palabra. Yo lo voy a leer, ustedes me van a decir quién cree que se los mandó y quiero que cada uno me diga por qué creen que es persona les dijo esa palabra”, empezó Del Moro y se dispuso a comenzar a abrir los sobres de las cartas.

Algunas palabras eran de apoyo y cariño, mientras que otras podrían considerarse como "retos" o "regaños". Por un lado, Agostina recibió la palabra "Auténtica" por parte de su madre y Juliana, mejor conocida como "Furia", fue nombrada como "Excelente" por sus seres queridos. No obstante, Federico "El Manzana" recibió la palabra "Despertá" y a Martin Kun, "El Chino", su familia le hizo un pedido: "Arriesgate". Ambos mensajes hacen alusión a que los participantes se muestren más participativos en el juego.

Con un tono más jocoso, el sobre de Emmanuel tenía un mensaje que parecía inentendible: "Cuchicú", decía la carta. Más tarde el peluquero explicó que es un apodo amoroso que usan con su pareja.

La mala noticia para Sabrina

Aunque esta sorpresa alegró a muchos de los participantes, el periodista también trajo una amarga novedad para Sabrina. Cuando llegó el turno de la mendocina, Del Moro le preguntó si podía ser totalmente honesto, a lo que ella le dijo que sí. Acto seguido, el conductor le reveló que, en un principio, el mensaje había sido enviado por Brian, su novio, pero que luego de sus acercamientos de Alan y la explosión de toda la polémica en las redes sociales, el joven pidió que su carta no sea incluida.

En cambio, el mensaje fue enviado por la madre de Sabrina, quien le dio un consejo a su hija: "Persevera". Frente a esto, la joven expresó: "Ella dice que me mantenga como soy, que esté fiel a mi misma, a mis sentimientos", y evitó hacer alusión alguna a Brian Fernández, su pareja.

En la noche anterior a la gala de eliminación, Fernández publicó un posteo en Instagram mostrándole su apoyo a Sabrina y respaldando todas sus decisiones. Además, afirmó que lo que sucede en la casa no afecta su relación en lo más mínimo.

No obstante, este martes, luego de que la mendocina sea salvada por el público, Fernández borró el posteo e hizo una nueva publicación con un texto lapidario para su novia -¿o ex novia', en el que afirmó que la joven "perdió la cabeza", y que el comunicado anterior ni siquiera había sido redactado por él

"Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde esta y me da pena cuando salga y se topé con todo esto y el daño que causó", escribió Brian Fernández en su Instagram.