El Kun Agüero hace campaña para que Sabrina de "Gran Hermano" abandone el reality

En las últimas semanas, los acercamientos entre Sabrina y Alan, dos participantes de la nueva edición de "Gran Hermano", fueron reiterados, y en una ocasión hasta llegaron a dar el "consentimiento" por lo que se presume tuvieron sexo. Esto situación no generaría mayores inconvenientes si no fuera porque la mendocina tiene un novio que la espera afuera de la casa. Brian Fernández, la pareja de la participante hace ocho años, también es el mejor amigo del Kun Agüero , quien expresó su molestia por la situación e hizo campaña para que la gente "eche" a Sabrina del reality.

Luego, el ex futbolista arremetió: "Ya tengo una enemiga. Así que ya saben. Arafue. Así como dijo Milei, ahí el nombre Sabrina ‘afuera’” y agregó: "Banquemos a Brian, viejo. Miren que es mi amigo. El que dice algo de Brian se enfrenta a mí, al Kun”.

Luego de la gala del domingo de "Gran Hermano", cuatro participantes quedaron en placa: Alan, Sabrina, Denisse y Bautista. La doble eliminación se definirá este lunes, y habrá que ver si las plegarias del Kun se hacen realidad.

>> Leer más: "Gran Hermano": postergada la doble eliminación, cuatro participantes quedan en placa

Qué dijo Brian Fernández, pareja de Sabrina y mejor amigo del Kun Agüero

Después del programa de ayer, donde Sabrina no fue salvada y se mantuvo en placa, con la posibilidad de ser eliminada este lunes, Brian Fernández compartió una publicación en su cuenta de Instagram y le respondió a los "haters" que critican a su novia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@bdfernandez)

En un posteo acompañado con una foto feliz de la pareja, Fernández comenzó: “Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema".

Brian explicó que si bien no tienen una "relación abierta" en su "vida normal", dentro del juego Sabrina tiene todo su "apoyo y consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere". Además, aseguró: "Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo. No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas".

Fernández también se refirió a los comentarios esbozados por el Kun Agüero: "Quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber", expresó Brian.

"Mi deseo es que ella puede continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola", cerró la pareja de Sabrina, participante de "Gran Hermano".