El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El delantero uruguayo volvió a tener minutos ante Boca y quiere dejar atrás el sabor amargo de su salida. "Estaba con muchas ganas de estar acá", afirmó

Volvió con las ganas de siempre , pero con la necesidad de mostrar algo más de lo que demostró en la primera etapa. Juan Ignacio Ramírez fue habilitado después de largas negociaciones por parte de la Federación Brasileña, y tuvo sus primeros minutos en su regreso a Newell's ante Boca en la Bombonera .

" El otro día de local encontramos la agresividad y los duelos que nos habían pedido los técnicos , y creo que, en base a eso, pudimos empezar a ganar la segunda pelota. Frente a Independiente, manejamos un poco mejor el partido de lo que había sido ante Talleres y frente a Boca queríamos agregarle el juego , que era el siguiente paso en la construcción del equipo, pero no lo logramos ", explicó el Colo analizando lo que pasó tras estas primeras tres fechas.

Ya hablando del choque ante el Xeneize, el delantero cree que el equipo tuvo su momento en el partido: "En el primer tiempo tuvimos algunas chances , cuando giramos la pelota de un lado a otro, con llegada. Obviamente, después del gol, se hizo un poco complicado . Tenemos que empezar a manejar la pelota porque no pasó y lamentablemente terminamos perdiendo".

" Uno siempre está dispuesto a entrar en cualquier contexto , por ahí fue en los minutos finales, donde teníamos que ir a buscar el descuento y se hace difícil. Ante Boca, era un encuentro para buscar el juego que no tuvimos en los partidos anteriores, aunque sí ganamos en los duelos y en las pelotas que los entrenadores nos piden", agregó el delantero uruguayo.

Al referirse sobre sus primeros minutos en este segundo ciclo con la camiseta rojinegra, continuó: "El domingo no pudimos desplegar el juego de la mejor manera, nos toca trabajar en la semana y, con nuestra gente, quedarnos con la primera victoria porque ya no tenemos tiempo".

>> Leer más: La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Todavía sigue dando vueltas en el seno leproso el penal polémico sancionado por Darío Herrera que derivó en el segundo gol de Boca y casi la definición del partido. "Le pregunté al juez y me explicó que es una jugada muy fina y que por algo lo llamaron del VAR, que fue en la línea. Creo que deja un poco de dudas, es una jugada donde los dos se estaban agarrando y prácticamente fuera del área. Cuando nos metieron el segundo gol se terminó de desdibujar el partido", expresó el Colo.

Su regreso a Newell's

No fueron días fáciles para el charrúa, el conflicto con Sport Recife lo llevaron a estar 20 días parado después de su regreso a Rosario, además de una deuda que le dejó su paso por el fútbol brasileño: "Fue un tema complicado, tardó un poco en solucionarse. Estaba con ganas de estar acá y defender a mis compañeros dentro del campo de juego para ayudarlos. Se demoró más de la cuenta".

>> Leer más: El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

"Vengo por revancha, por algo estoy acá. No tuve meses buenos en Brasil, pero sí me sirvió para tener ganas de volver al club. Cuando surgió la posibilidad no dudé y estoy acá por eso mismo", sentenció Ramírez.

El delantero uruguayo dejó en claro que la idea es repetir lo que fue el arranque en su llegada a Newell's, cuando pudo ser clave en el equipo de Mauricio Larriera, aunque en el segundo semestre cayó su rendimiento y le quedó un sabor amargo que intentará revertir.