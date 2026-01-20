Sabrina Rojas a Griselda Siciliani: "Contás que fuiste amante por 6 años, ¿hay más íntimo que eso?"

Luego de que la actriz expersara su decisión de no hablar más sobre su intimidad, la conductora cuestionó su cambio de postura

El escándalo del verano que involucra a Luciano Castro y Griselda Sicilian i continúa en el centro de la atención mediática. Luego de que la actriz hablara públicamente sobre el tema , Sabrina Rojas , expareja de Castro, volvió a referirse al conflicto y apuntó contra Siciliani.

Cabe recordar que todo comenzó con la difusión de un audio sugestivo enviado por Castro a una mujer extranjera . El presunto encuentro habría tenido lugar durante un viaje del actor por Europa, cuando aún mantenía una relación con Griselda Siciliani. El material fue interpretado como una prueba de infidelidad y, tiempo después, el propio Castro lo confirmó. En declaraciones públicas, reconoció haber cometido un error, expresó su vergüenza por lo ocurrido y manifestó su arrepentimiento por haber decepcionado a su pareja, quien se habría mostrado muy enojada por la situación.

Si bien Siciliani abordó el escándalo con elegancia en el programa de Moria Casán, en los últimos días surgieron nuevas versiones que aseguran que la mujer extranjera no habría sido la única con la que Castro le habría sido infiel. Incluso, se mencionó la existencia de material íntimo enviado a una mujer identificada como Valeria L.

En este contexto , la actriz volvió a ser abordada por los medios de espectáculos y, además de remarcar que continúa en pareja con Castro, expresó su decisión de no seguir hablando del tema . Frente a estas declaraciones, Sabrina Rojas, ex pareja del actor, en el marco de su reemplazo como conductora de "SQP", se refirió a la decisión de la actriz y cuestionó el cambio de postura.

Las declaraciones de Griselda Siciliani

Si bien en un primer momento Griselda Siciliani había dado declaraciones sobre el tema durante una entrevista junto a Moria Casán, en un móvil con el programa "Sálvese quien pueda", la actriz fue tajante y remarcó que no hablará de su intimidad.

“No quiero hablar, no quiero colaborar con este tema. No es un tema mío ni algo que yo haya expuesto”, expresó. En la misma línea, agregó: “Nunca hablé de mi intimidad, ni en mis redes hablo de mi intimidad, y menos de la de otros”.

Siciliani aclaró además que su participación en el programa de Moria Casán estuvo vinculada a cuestiones ideológicas y no personales. “Hablé con Moria de temas ideológicos, que es lo que me interesa abordar, pero no de cuestiones personales. Esas cosas no las voy a hacer jamás”, sostuvo.

Antes de retirarse del móvil, la actriz confirmó que continúa en pareja con Luciano Castro y sentenció “Me resulta violento que me pregunten por mi intimidad. Entiendo que es el trabajo de ustedes pero no es el mio. Yo trabajo de otra cosa”.

La respuesta de Sabrina Rojas

"Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, dando este discurso de mujer libre y empoderada, después todo se le dio vuelta. Empezaron las críticas y se convirtió en meme, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”, lanzó Sabrina Rojas en respuesta a las declaraciones de Griselda Sciliani.

En ese sentido, la modelo sostuvo que la actriz habría hablado con liviandad creyendo que se trataba de una única infidelidad de Luciano Castro, pero que la situación cambió cuando comenzaron a circular rumores sobre otras mujeres. “Ahí es cuando cambia todo. Yo creo que hoy ella se dio cuenta de que se equivocó y de que quien tenía que salir a hablar era él, no ella”, señaló.

De esta forma, Rojas apuntó directamente contra el cambio de postura repentino de la actriz. “Hay una cosa de la gente cool que dice: ‘yo no hablo de mi vida privada’. Pero desde el momento en que te sentás en una radio o en un stream y, suelta de cuerpo, tan jocosa y divertida, contás que fuiste amante durante seis o siete años, ¿qué hay más íntimo que eso?”, cuestionó. Y enumeró: “Mostrar tus vacaciones con tu novio es hablar de tu vida privada. Blanquear a tu novio en redes sociales es hablar de tu vida privada. Lo que hiciste en el programa de Moria Casán es hablar de tu vida privada”.

Además, Rojas agregó: “Ella dice que conoce a Luciano Castro hace veinte años, pero en realidad no lo conoce. Para mí, esto ella no se lo esperaba”.

Antes de finalizar, Sabrina Rojas volvió a referirse a la última declaración de Siciliani y a su postura frente al trabajo de los programas de espectáculos. “Esto de ningunear diciendo ‘yo no trabajo de eso’… Ella dice que no habla de los temas de los demás, pero cada una con sus principios. Hay gente que considera que no es tener principios hablar de la vida de los demas y hay gente que considera que no tener principios es meterte con personas casadas constantemente",concluyó.