Luciano Castro confirmó su separación con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Después del escándalo por las infidelidades del actor, se confirmó que la pareja no continuará su relación. Qué dijeron al respecto los protagonistas

Los últimos días fueron intensos para Griselda Siciliani y Luciano Castro , quienes quedaron envueltos en un escándalo cuando salieron a la luz las huellas de infidelidades por parte del actor. Aunque en un primer momento no se sabía qué decisión iba a tomar la pareja, recientemente se confirmó su ruptura. Castro, por su parte, se expresó al respecto.

Durante la emisión de un programa de Telefé, la periodista Pía Shaw confirmó la separación después de haber hablado con Castro. “Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases”, compartió. Tal como aclaró Shaw, el actor no quiere dar declaraciones en público , pero mantuvo un diálogo con ella que, hasta el momento, es de lo poco que se conoció desde que se disparó el escándalo.

“Hablé bastante y estaba super arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación. Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación” , declaró la periodista.

Hace algunos días, apenas disparada la polémica, Siciliani había hablado en un programa de El Trece sosteniendo que debía reflexionar sobre lo sucedido pero confirmando que, por el momento, no estaban separados. Más recientemente, cuando volvieron a preguntarle por este tema, la actriz fue tajante: “No voy a hablar de eso”. Ahora, según asegura Shaw, la separación sería un hecho.

El escándalo de Luciano Castro: cómo se desató la tormenta

Estos últimos días el nombre de Luciano Castro parece estar en todos lados y la información que circula es tanta que cuesta seguirle el hilo a la novela. Todo empezó con la viralización de un audio sugestivo de Castro dirigido a una mujer extranjera, que algunos mencionaron como española y otros como danesa.

Este encuentro entre ambos habría ocurrido mientras él estaba de viaje en Europa y en pareja con Griselda Siciliani. El audio fue interpretado como evidencia de que habría sido infiel o al menos tuvo la intención de serlo. Más tarde, él mismo lo confirmó. Públicamente, reconoció haber cometido un error y estar avergonzado por lo ocurrido. También expresó sentirse apenado por haber decepcionado a Griselda, quien estaría muy enojada con él.

Por su parte, Siciliani intentó mantenerse lejos del boom de los medios. En breves declaraciones recalcó que ella está trabajando y por el momento no hay ruptura pública, pero sabe que la situación se ha vuelto extremadamente mediática. Más tarde, usuarios notaron que la pareja dejó de seguirse en Instagram, lo que alimentó los rumores en torno a una ruptura.

Últimamente, algunas versiones aseguran que la mujer extranjera no sería la única mujer con la que Castro le habría sido infiel a Siciliani e insisten en la existencia de material íntimo enviado a una tal Valeria L. Este capítulo, sin embargo, no fue confirmado ni desmentido por ninguno de los actores.

image Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su relación en mayo de 2024

La gran difusión del caso generó reacciones y comentarios de todo tipo de personajes. Entre las declaraciones más destacadas se encuentra la de Sabrina Rojas, exnovia de Castro y madre de sus dos hijos, quien planteó que “no se puede equivocar siempre” y sugirió que debería estar solo antes de seguir lastimando a otras mujeres. En anteriores ocasiones, la actriz ha sugerido la existencia de infidelidades por parte de Castro hacia ella y lo ha calificado como un “infiel serial”.

Recientemente, Leticia Siciliani, hermana de Griselda, también se pronunció en torno al escándalo y aseguró encontrarse muy avergonzada por la situación. En medios y redes, es uno de los temas más mencionados en los últimos días y la novela no parece terminar.