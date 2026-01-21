La Capital | Zoom | Luciano Castro

Luciano Castro confirmó su separación con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Después del escándalo por las infidelidades del actor, se confirmó que la pareja no continuará su relación. Qué dijeron al respecto los protagonistas

21 de enero 2026 · 11:10hs
Una periodista de espectáculos confirmó la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani 

Los últimos días fueron intensos para Griselda Siciliani y Luciano Castro, quienes quedaron envueltos en un escándalo cuando salieron a la luz las huellas de infidelidades por parte del actor. Aunque en un primer momento no se sabía qué decisión iba a tomar la pareja, recientemente se confirmó su ruptura. Castro, por su parte, se expresó al respecto.

Durante la emisión de un programa de Telefé, la periodista Pía Shaw confirmó la separación después de haber hablado con Castro. “Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases”, compartió. Tal como aclaró Shaw, el actor no quiere dar declaraciones en público, pero mantuvo un diálogo con ella que, hasta el momento, es de lo poco que se conoció desde que se disparó el escándalo.

“Hablé bastante y estaba super arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación. Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”, declaró la periodista.

Hace algunos días, apenas disparada la polémica, Siciliani había hablado en un programa de El Trece sosteniendo que debía reflexionar sobre lo sucedido pero confirmando que, por el momento, no estaban separados. Más recientemente, cuando volvieron a preguntarle por este tema, la actriz fue tajante: “No voy a hablar de eso”. Ahora, según asegura Shaw, la separación sería un hecho.

El escándalo de Luciano Castro: cómo se desató la tormenta

Estos últimos días el nombre de Luciano Castro parece estar en todos lados y la información que circula es tanta que cuesta seguirle el hilo a la novela. Todo empezó con la viralización de un audio sugestivo de Castro dirigido a una mujer extranjera, que algunos mencionaron como española y otros como danesa.

Este encuentro entre ambos habría ocurrido mientras él estaba de viaje en Europa y en pareja con Griselda Siciliani. El audio fue interpretado como evidencia de que habría sido infiel o al menos tuvo la intención de serlo. Más tarde, él mismo lo confirmó. Públicamente, reconoció haber cometido un error y estar avergonzado por lo ocurrido. También expresó sentirse apenado por haber decepcionado a Griselda, quien estaría muy enojada con él.

Por su parte, Siciliani intentó mantenerse lejos del boom de los medios. En breves declaraciones recalcó que ella está trabajando y por el momento no hay ruptura pública, pero sabe que la situación se ha vuelto extremadamente mediática. Más tarde, usuarios notaron que la pareja dejó de seguirse en Instagram, lo que alimentó los rumores en torno a una ruptura.

Últimamente, algunas versiones aseguran que la mujer extranjera no sería la única mujer con la que Castro le habría sido infiel a Siciliani e insisten en la existencia de material íntimo enviado a una tal Valeria L. Este capítulo, sin embargo, no fue confirmado ni desmentido por ninguno de los actores.

image
Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su relación en mayo de 2024

Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su relación en mayo de 2024

La gran difusión del caso generó reacciones y comentarios de todo tipo de personajes. Entre las declaraciones más destacadas se encuentra la de Sabrina Rojas, exnovia de Castro y madre de sus dos hijos, quien planteó que “no se puede equivocar siempre” y sugirió que debería estar solo antes de seguir lastimando a otras mujeres. En anteriores ocasiones, la actriz ha sugerido la existencia de infidelidades por parte de Castro hacia ella y lo ha calificado como un “infiel serial”.

Recientemente, Leticia Siciliani, hermana de Griselda, también se pronunció en torno al escándalo y aseguró encontrarse muy avergonzada por la situación. En medios y redes, es uno de los temas más mencionados en los últimos días y la novela no parece terminar.

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus
LA REGION

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida
Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newells que se irá de la Lepra en este 2026?

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
