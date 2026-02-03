La Capital | Ovación | fútbol argentino

Conmoción en el fútbol argentino: un árbitro murió en un siniestro vial en Santa Cruz

Emanuel Leguizamón, junto a otros tres jueces, volvían de dirigir una final del Torneo Regional Federal Amateur cuando volcaron en la ruta 3

3 de febrero 2026 · 11:34hs
El fútbol argentino está de luto tras confirmarse la muerte de Emanuel Leguizamón, árbitro pampeano de 24 años que perdió la vida en un siniestro vial en la ruta nacional 3. La víctima emprendía su regreso a La Pampa junto a otros tres jueces, quienes venían de dirigir un partido entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti.

El siniestro ocurrió este lunes al mediodía cuando la terna arbitral circulaba en camioneta por el norte de la provincia de Santa Cruz, a 40 kilómetros de Caleta Olivia. Los otros viajantes a bordo, Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz, resultaron heridos de diversa gravedad y fueron trasladados al Hospital Zonal de dicha localidad.

De acuerdo a los testigos, el lugar donde el vehículo volcó es complicado de transitar, debido a la condiciones climáticas adversas y las irregularidades que presenta la ruta. Según trascendió, la camioneta tocó la banquina y dio varios giros, desplomándose varios metros fuera de la calzada hasta quedar destruida.

Hasta el momento, las autoridades policiales de la zona trabajan en las pericias para determinar las causas de la tragedia. Sin embargo, la investigación reconoció que el conductor era Cristian Rubiano, quien contaba con antecedentes judiciales por otro episodio al volante, según informaron medios locales.

Quién era el árbitro Emanuel Leguizamón

Emanuel Leguizamón, colegiado de 24 años, había logrado recientemente su ingreso como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En su último partido, fue designado como cuarto árbitro en el encuentro entre Boxing Club y La Amistad.

También, había dirigido la final del Torneo Provincial de La Pampa entre Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa y participó como juez en distintos partidos del actual Torneo Regional Federal Amateur.

Con una incipiente trayectoria en el ascenso regional y en otras competiciones nacionales, Leguizamón además trabajaba en el rubro inmobiliario.

La Liga Profesional expresó un comunicado por la triste noticia: "Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la ruta nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana se llevará a cabo un minuto de silencio".

La Asociación Argentina de Árbitros también se pronunció al respecto: "La Asociación Argentina de Árbitros lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy, en el que perdió la vida nuestro colega Emanuel Leguizamón. Acompañamos con dolor a su familia, seres queridos y compañeros en este difícil momento".

