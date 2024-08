Quién es Yuyito González, el incipiente romance del presidente Javier Milei

Desde el primer encuentro en público de González y Milei, Yuyito no guardó reservas sobre su opinión de los momentos compartidos con el presidente. "Fue un 11 sobre 10", dijo la ex vedette sobre la cita en el Teatro Colón, y agregó, sin pelos en la lengua: " Me parece un hombre inteligente, interesante y extravagante. Me parece que hacer una primera invitación al Colón te habla de que es una persona bastante particular. Es un hombre distinto a todos".