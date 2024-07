Yuyito González habló de Milei, tras su primera cita: "Fue un 11 sobre 10"

Este martes por la noche, Javier Milei fue al Teatro Colón para disfrutar de una función de “Carmen”. Sorprendentemente, el mandatario no estuvo solo: durante el espectáculo se lo vio acompañado por Amelia Yuyito González , legendaria mediática y vedette. Horas después, la ex pareja de Guillermo Coppola rompió el silencio y se refirió a la primera cita con el libertario.

En diálogo con "Mañanísima", ciclo de TV de El Trece, la ex vedette que estuvo vinculada con Carlos Ménem se expresó sobre su salida con el presidente. "Fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei en el Colón. Nunca había ido a ver una ópera y fue algo maravilloso” , comenzó. Sobre cómo se dio el encuentro, González afirmó que fue la primera vez que recibió una invitación del libertario. No obstante, aseguró que habrían intercambiado "algún que otro mensaje" antes de la primera cita.

Cuando le preguntaron qué opinas de Milei, más allá de su rol como presidente, Yuyito fue directa: "Me parece un hombre inteligente, interesante y extravagante. Me parece que hacer una primera invitación al Colón te habla de que es una persona bastante particular. Es un hombre distinto a todos", se sinceró, y agregó, sin ponerle título a la relación: "La pasé bien, me gustó. Todo salió muy bien y, si me vuelve a invitar, obvio que volvería a salir".