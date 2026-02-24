Quién es Nicolás Keenan, el argentino que se convirtió en el "primer caballero" de Países Bajos

El jugador de Los Leones quedó en el centro de la escena tras la asunción de su pareja, Rob Jetten, como primer ministro de Países Bajos

Este lunes, el dirigente del partido de centro izquierda Democraten 66 (D66), Rob Jetten, juró como nuevo primer ministro de Países Bajos en una ceremonia realizada en el Palacio Huis ten Bosch, ante el rey Guillermo Alejandro. Con 38 años, se convirtió en el jefe de Gobierno más joven en la historia del país. Ahora bien, la noticia tuvo especial repercusión en Argentina porque el flamante ministro está en pareja con el argentino Nicolás Keenan , integrante de la selección nacional de hockey Los Leones, quien ahora es señalado en redes como el “primer caballero argentino” de Países Bajos.

De 28 años , Keenan acompañó a Jetten en este hito de su carrera política . La pareja se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios remarcaron que sería el segundo vínculo argentino con la realeza neerlandesa, tras la coronación de Máxima Zorreguieta como reina de Holanda.

En las últimas horas, el deportista compartió en sus redes sociales un video inédito del primer ministro minutos antes de jurar ante el rey. En el clip se lo ve vestido previo a la ceremonia. “Es Hoy”, escribió el argentino en Instagram.

La historia de amor del argentino Nicolás Keeten y Rob Jetten

Rob Jetten, de 38 años y Nicolás Keeten, de 28 años, formalizaron su noviazgo en el año 2023, y desde aquel entonces se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del mundo de la política y del deporte europeo. En ese sentido, el jugador de hockey nació en Buenos Aires y hace años juega en el club HC Klein Zwitserland, de La Haya.

En una entrevista televisiva, el deportista argentino relató cómo conoció al político holandés: “A él lo trasladaron por seguridad a una casa en mi barrio. Nos cruzamos en el supermercado y, bueno… un poquito de amor moderno: me tiró un like, le devolví el like, reacción, reacción”.

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin ti no puedo”, escribió este jueves Rob Jetten en Instagram, donde adjuntó una foto abrazado con Keenan, en plenos comicios electorales.

La pareja suele dedicarse muestras de afecto en las redes sociales. “Encontré a mi príncipe azul”, afirmó el jugador de hockey en Instagram en un posteo junto a su novio en abril de 2024.

Quién es Nicolás Keenan

Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en Buenos Aires y actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland, en la Hoofdklasse de Holanda. Antes, durante su etapa juvenil, formó parte del equipo de hockey del Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años.

Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club. Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.

