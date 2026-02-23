La Capital | Economía | Lácteos Verónica

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Familias de trabajadores se movilizaron en Lehmann. Denuncian salarios impagos, deudas con la cadena productiva y un proceso de deterioro operativo en la empresa

23 de febrero 2026 · 17:49hs
El sueldo de los trabajadores de Lácteos Verónica correspondiente a febrero aún no fue abonado en su totalidad. 

El sueldo de los trabajadores de Lácteos Verónica correspondiente a febrero aún no fue abonado en su totalidad. 

Las familias de los trabajadores de Lácteos Verónica se manifestaron frente a la planta ubicada en Lehmann para denunciar públicamente la grave crisis que atraviesa la empresa, una situación que —aseguran— pone en riesgo directo el sustento de más de 700 familias en distintas localidades del país. El conflicto impacta en trabajadores de Clason, Suardi, Alvear, Santa Fe, Rosario, Boulogne Sur Mer, Cipolletti y la propia Lehmann.

Con la movilización, las familias buscaban obtener una respuesta de los responsables de la empresa, pero —según denunciaron— hasta el momento “el silencio es absoluto”.

Lo que hoy está en juego no es solo el futuro de una empresa. Está en riesgo la supervivencia económica y social de múltiples comunidades, la pérdida de más de 700 puestos de trabajo y un daño irreparable a una de las zonas más productivas del país: la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, eje central de la producción láctea argentina”, señalaron en un comunicado.

En ese marco, reclamaron “definiciones urgentes, una salida ordenada, una eventual venta que preserve los puestos de trabajo o el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones salariales, laborales y previsionales”.

En el documento difundido, las familias sostienen que la compañía atraviesa “una profunda crisis de conducción y gestión”, vinculada —según indicaron— a conflictos internos aún no esclarecidos dentro de su estructura propietaria.

De acuerdo con el comunicado, este escenario derivó en un deterioro operativo, financiero y productivo sostenido en el tiempo. Aseguran que desde hace más de un año la empresa interrumpió de manera unilateral los pagos a trabajadores, productores tamberos y proveedores, lo que generó un fuerte quiebre en toda la cadena productiva.

Durante ese período se intentó avanzar con un procedimiento preventivo de crisis que contemplaba el despido de unos 200 empleados. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el gobierno nacional y por el de Santa Fe al considerar que la empresa presentaba números positivos y una estructura productiva viable.

Pese a ello, las familias aseguran que no hubo una intervención efectiva y que desde entonces “no existen respuestas, explicaciones ni definiciones por parte de los propietarios”, quienes —afirman— tampoco respondieron a los requerimientos del gobierno provincial ni del gremio Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.

Salarios impagos y emergencia social

En este contexto, denunciaron que la situación salarial se volvió “insostenible”. El sueldo correspondiente a febrero —que remunera el trabajo realizado en enero— aún no fue abonado en su totalidad. Según detallaron, solo se realizaron tres pagos parciales: uno de $20.000, otro de $17.000 y un tercero de $21.000 efectuado la semana pasada. “Montos absolutamente insuficientes frente a la gravedad del contexto, que las familias consideramos una burla ante esta situación desesperante”, señalaron.

A estos atrasos se suman deudas previas, entre ellas el pago del aguinaldo, lo que —advirtieron— profundiza la emergencia social que atraviesan los trabajadores.

Las familias también explicaron que la situación se agravó a comienzos de este año, tras la finalización del esquema de trabajo a fasón que había comenzado en septiembre de 2025. Ese mecanismo había sido implementado como una alternativa transitoria para pagar salarios en cuotas mientras la empresa buscaba construir una solución estructural de largo plazo.

Además, destacaron que el acuerdo coincidió con el período de mayor producción lechera del año, cuando las industrias suelen secar leche en polvo para abastecer el invierno, etapa en la que la producción cae.

lacteosVeronicaaa

Este proceso se desarrolló en la planta de Lehmann, donde funciona la moderna secadora industrial de Lácteos Verónica, una de las más grandes y recientes del país. Esa infraestructura permitió que terceros utilizaran la capacidad productiva de la compañía en un momento clave del ciclo lechero.

Sin embargo, una vez finalizado el acuerdo, las familias aseguran que no hubo avances. “No se resolvió absolutamente nada. No hubo reestructuración, ni plan de continuidad, ni venta, ni una salida ordenada. Hoy la situación es incluso más grave, con salarios impagos, deudas acumuladas y trabajadores sin ingresos”, afirmaron.

>> Leer más: El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

A este escenario se suman diversas irregularidades laborales y previsionales. Entre ellas, la falta de pago de aportes, la no transferencia de cuotas alimentarias en casos de padres separados —a pesar de que esos montos se descuentan de los salarios— y el incumplimiento de acuerdos de indemnización ofrecidos a algunos trabajadores.

La cobertura de salud de los empleados, indicaron, se mantiene actualmente gracias al sostenimiento del gremio, que continúa garantizando la atención médica pese al incumplimiento patronal.

Denuncian vaciamiento operativo

En el comunicado, las familias también señalaron que los propietarios continúan produciendo leche en su propio tambo, con un volumen aproximado de 80.000 litros diarios. Según indicaron, esa producción es enviada a otras industrias en lugar de procesarse en la planta de Lácteos Verónica, lo que —afirman— evidencia un proceso de vaciamiento operativo.

“El impacto social es devastador”, remarcaron. Más de 700 puestos de trabajo están en riesgo, mientras que comunidades enteras dependen económicamente de esta fuente laboral. A ello se suma la situación de trabajadores mayores de 50 años que, según advierten, quedan prácticamente fuera del mercado laboral formal.

Finalmente, estimaron que la deuda acumulada con la cadena productiva rondaría los 60 millones de dólares, lo que representa “un daño estructural para la producción lechera santafesina”.

Noticias relacionadas
La medida afecta directamente a Aluar, productora de aluminio

Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar

La licitación de la hidrovía ya tiene pliegos.

Hidrovía: usuarios de peso hacen fuerza por el próximo Consejo de Control

La previa al paro nacional. Referentes de más de 80 sindicatos se reunieron en la UOM y acordaron marchas en Córdoba y Rosario.

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

Trump al anunciar los aranceles diferenciados en abril del año pasado.

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Lo último

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Denuncian salarios impagos, deudas con la cadena productiva y un proceso de deterioro operativo en la empresa
Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo
La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el super de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el super de República de la Sexta

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Por Facundo Borrego
Suscriptores

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el super de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el super de República de la Sexta

Ovación
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Policiales
República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el super de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el super de República de la Sexta

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

La Ciudad
El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

La estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas
Ovación

La estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"