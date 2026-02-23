Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Familias de trabajadores se movilizaron en Lehmann. Denuncian salarios impagos, deudas con la cadena productiva y un proceso de deterioro operativo en la empresa

El sueldo de los trabajadores de Lácteos Verónica correspondiente a febrero aún no fue abonado en su totalidad.

Las familias de los trabajadores de Lácteos Verónica se manifestaron frente a la planta ubicada en Lehmann para denunciar públicamente la grave crisis que atraviesa la empresa , una situación que —aseguran— pone en riesgo directo el sustento de más de 700 familias en distintas localidades del país. El conflicto impacta en trabajadores de Clason, Suardi, Alvear, Santa Fe, Rosario, Boulogne Sur Mer, Cipolletti y la propia Lehmann.

Con la movilización, las familias buscaban obtener una respuesta de los responsables de la empresa, pero —según denunciaron— hasta el momento “el silencio es absoluto”.

“ Lo que hoy está en juego no es solo el futuro de una empresa. Está en riesgo la supervivencia económica y social de múltiples comunidades, la pérdida de más de 700 puestos de trabajo y un daño irreparable a una de las zonas más productivas del país: la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, eje central de la producción láctea argentina”, señalaron en un comunicado.

En ese marco, reclamaron “definiciones urgentes, una salida ordenada, una eventual venta que preserve los puestos de trabajo o el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones salariales, laborales y previsionales”.

En el documento difundido, las familias sostienen que la compañía atraviesa “una profunda crisis de conducción y gestión”, vinculada —según indicaron— a conflictos internos aún no esclarecidos dentro de su estructura propietaria.

De acuerdo con el comunicado, este escenario derivó en un deterioro operativo, financiero y productivo sostenido en el tiempo. Aseguran que desde hace más de un año la empresa interrumpió de manera unilateral los pagos a trabajadores, productores tamberos y proveedores, lo que generó un fuerte quiebre en toda la cadena productiva.

Durante ese período se intentó avanzar con un procedimiento preventivo de crisis que contemplaba el despido de unos 200 empleados. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el gobierno nacional y por el de Santa Fe al considerar que la empresa presentaba números positivos y una estructura productiva viable.

Pese a ello, las familias aseguran que no hubo una intervención efectiva y que desde entonces “no existen respuestas, explicaciones ni definiciones por parte de los propietarios”, quienes —afirman— tampoco respondieron a los requerimientos del gobierno provincial ni del gremio Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.

Salarios impagos y emergencia social

En este contexto, denunciaron que la situación salarial se volvió “insostenible”. El sueldo correspondiente a febrero —que remunera el trabajo realizado en enero— aún no fue abonado en su totalidad. Según detallaron, solo se realizaron tres pagos parciales: uno de $20.000, otro de $17.000 y un tercero de $21.000 efectuado la semana pasada. “Montos absolutamente insuficientes frente a la gravedad del contexto, que las familias consideramos una burla ante esta situación desesperante”, señalaron.

A estos atrasos se suman deudas previas, entre ellas el pago del aguinaldo, lo que —advirtieron— profundiza la emergencia social que atraviesan los trabajadores.

Las familias también explicaron que la situación se agravó a comienzos de este año, tras la finalización del esquema de trabajo a fasón que había comenzado en septiembre de 2025. Ese mecanismo había sido implementado como una alternativa transitoria para pagar salarios en cuotas mientras la empresa buscaba construir una solución estructural de largo plazo.

Además, destacaron que el acuerdo coincidió con el período de mayor producción lechera del año, cuando las industrias suelen secar leche en polvo para abastecer el invierno, etapa en la que la producción cae.

Este proceso se desarrolló en la planta de Lehmann, donde funciona la moderna secadora industrial de Lácteos Verónica, una de las más grandes y recientes del país. Esa infraestructura permitió que terceros utilizaran la capacidad productiva de la compañía en un momento clave del ciclo lechero.

Sin embargo, una vez finalizado el acuerdo, las familias aseguran que no hubo avances. “No se resolvió absolutamente nada. No hubo reestructuración, ni plan de continuidad, ni venta, ni una salida ordenada. Hoy la situación es incluso más grave, con salarios impagos, deudas acumuladas y trabajadores sin ingresos”, afirmaron.

A este escenario se suman diversas irregularidades laborales y previsionales. Entre ellas, la falta de pago de aportes, la no transferencia de cuotas alimentarias en casos de padres separados —a pesar de que esos montos se descuentan de los salarios— y el incumplimiento de acuerdos de indemnización ofrecidos a algunos trabajadores.

La cobertura de salud de los empleados, indicaron, se mantiene actualmente gracias al sostenimiento del gremio, que continúa garantizando la atención médica pese al incumplimiento patronal.

Denuncian vaciamiento operativo

En el comunicado, las familias también señalaron que los propietarios continúan produciendo leche en su propio tambo, con un volumen aproximado de 80.000 litros diarios. Según indicaron, esa producción es enviada a otras industrias en lugar de procesarse en la planta de Lácteos Verónica, lo que —afirman— evidencia un proceso de vaciamiento operativo.

“El impacto social es devastador”, remarcaron. Más de 700 puestos de trabajo están en riesgo, mientras que comunidades enteras dependen económicamente de esta fuente laboral. A ello se suma la situación de trabajadores mayores de 50 años que, según advierten, quedan prácticamente fuera del mercado laboral formal.

Finalmente, estimaron que la deuda acumulada con la cadena productiva rondaría los 60 millones de dólares, lo que representa “un daño estructural para la producción lechera santafesina”.