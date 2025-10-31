El argentino que enamoró al próximo primer ministro de Países Bajos: quién es Nicolás Keenan

El jugador de Los Leones está en pareja con Rob Jetten, quien está a un paso de convertirse en el premier más joven y el primero abiertamente gay de la historia del país

El argentino Nicolás Keenan está en pareja con el político holandés Rob Jetten, quien está muy cerca de convertirse en el primer ministro de Países Bajos

Este miércoles, se celebraron elecciones parlamentarias en Países Bajos y los resultados podrían llevar a un cambio histórico: el partido de centro izquierda Democraten 66 (D66) está a tan solo un paso de hacerse con el gobierno, tras imponerse por una mínima diferencia al ultraderechista Partido por la Libertad. El candidato a primer ministro de D66 es Rob Jetten, político holandés que está en pareja con el argentino Nicolás Keenan, jugador de la selección nacional de hockey Los Leones.

En redes sociales, la pareja se volvió viral y ya se instaló que el deportista podría convertirse en el “primer caballero argentino de Países Bajos”, todo un título. Tras la coronación de Máxima Zorreguieta como reina de Holanda, otro argentino ingresa a la esfera del poder institucional de dicho país.

La elección del partido Democraten 66 es trascendental ya que, de confirmarse el resultado definitivo, Rob Jetten, de 38 años, se convertiría en el primer ministro más joven y el primero abiertamente gay en ocupar el cargo en la historia de Países Bajos . Al lado de Jetten , el argentino Nicolás Keeten, de 28 años, lo acompaña en este gran hito en su carrera política.

La historia de amor de Nicolás Keeten y Rob Jetten

La pareja formalizó la relación en el año 2023, y desde aquel entonces se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del mundo de la política y del deporte europeo. En ese sentido, el jugador de hockey nacio en Buenos Aires y hace años juega en el en el club HC Klein Zwitserland, de La Haya.

En una entrevista televisiva, el deportista argentino relató cómo conoció al político holandés: “A él lo trasladaron por seguridad a una casa en mi barrio. Nos cruzamos en el supermercado y, bueno… un poquito de amor moderno: me tiró un like, le devolví el like, reacción, reacción”.

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin ti no puedo”, escribió este jueves Rob Jetten en Instagram, donde adjuntó una foto abrazado con Keenan, en plenos comicios electorales.

La pareja suele dedicarse muestras de afecto en las redes sociales. “Encontré a mi príncipe azul”, afirmó el jugador de hockey en Instagram en un posteo junto a su novio en noviembre del año pasado.

Quién es Nicolás Keenan

Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en Buenos Aires y actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland, en la Hoofdklasse de Holanda. Antes, durante su etapa juvenil, formó parte del equipo de hockey del Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años.

Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club. Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.

En el plano amoroso, desde el 2023 está en pareja con Rob Jetten, quien está muy cerca de convertirse en el primer ministro de Países Bajos.