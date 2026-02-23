La Capital | Policiales | Juicio

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

El crimen de Mario Lorio, ocurrido en marzo de 2023, comenzó a ser juzgado este viernes con un pedido de condena a 18 años de cárcel para el acusado

23 de febrero 2026 · 17:37hs
Un hombre de 29 años comenzó a ser juzgado por el asesinato a golpes ocurrido en marzo de 2023 en el barrio Avellaneda Oeste. La Fiscalía pidió 18 años de prisión para Alexis García, acusado de matar a patadas en la cabeza a Mario Lorio.

Un violento episodio con trasfondo interpersonal comenzó a ser juzgado el viernes pasado en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal compuesto por los jueces Eleonora Veron, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu evaluará la condena solicitada por la fiscal Marisol Fabbro bajo la acusación de homicidio simple.

Mario Lorio murió el 17 de marzo de 2023 tras cinco días internado en el Sanatorio Laprida con un diagnóstico de traumatismo de cráneo provocado por una golpiza brutal ocurrida el 12 de marzo de ese año. El presunto autor del crimen fue detenido días después e imputado, por lo cual llegó al juicio cumpliendo con la prisión preventiva desde entonces.

Patadas y muerte

La fiscal Marisol Fabbro reconstruyó una secuencia violenta para describir el asesinato de Lorio. Se remontó a las 16 del 12 de marzo de 2023, cuando Alexis García fue hasta la casa de la víctima, ubicada en Pasaje Ancón al 3400. Una vez allí llamó a la puerta pidiéndole a Lorio que saliera, quien apenas abrió la puerta fue atacado.

Primero, sostuvo la fiscal en su acusación, le dio una patada en el estómago que provocó que la víctima cayera al suelo. Luego continuó pegándole, sobre todo patadas en la cara. También le apretó la cabeza contra el piso ejerciendo peso y fuerza con sus piernas y provocando graves heridas en Lorio.

El hombre fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneal. Luego fue derivado al Sanatorio Laprida, donde estuvo internado con un pronóstico delicado hasta que falleció el 17 de marzo.

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

