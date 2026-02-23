México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

Guadalajara se despertaba muy tímidamente este lunes, después de la ola de violencia narco. El Paseo Alcalde, con menos peatones de lo habitual, mostraba carteles con la cuenta regresiva hacia el Mundial de fútbol 2026, una de cuyas sedes será precisamente Guadalajara. A 108 días para que empiece a rodar el balón, las autoridades de México anunciaban el saldo del operativo de captura y asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los violentos disturbios que siguieron a su muerte: al menos 73 muertos. Mientras tanto, gran parte del país temía una nueva ola de violencia y las autoridades reforzaban los operativos de seguridad y lanzaban un mensaje a la población para que mantuviera la calma.

El recuento de víctimas en el operativo del domingo incluyo a miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos integrantes del cártel y otras personas. Los detalles sobre la captura aún no habían trascendido.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar fuertes ataques contra las autoridades. Luego de su captura y muerte, sus seguidores respondieron con una oleada de bloqueos de rutas —más de 250 en 20 Estados— , incendios y 27 ataques contra autoridades, sobre todo en Jalisco y el vecino estado de Michoaçán, según precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Mencho murió durante un operativo en el sur de Jalisco lanzado por el Ejército mexicano para capturarlo. Las Fuerzas Armadas lo habían localizado tras seguimientos hechos a una de sus parejas, que llevaron a los militares hasta la localidad de Tapalpa, al sur de Jalisco, según explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Su círculo de seguridad respondió con un ataque muy violento. El Mencho y dos escoltas huyeron hacia una zona boscosa donde las fuerzas especiales los localizaron e hirieron. Los tres murieron durante su traslado a Ciudad de México, agregó el general.

México bajo fuego

Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país. Trevilla dijo que un comandante del grupo criminal —que más tarde fue abatido en otro punto del Estado— estaba ofreciendo más de 1.000 dólares a los pistoleros por cada militar muerto.

Entre los fallecidos de la jornada están los 11 caídos en el operativo, 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía de Jalisco y una mujer, según García Harfuch. Además, murieron 34 delincuentes y fueron detenidas 70 personas en diversos lugares.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió calma en su conferencia matutina del lunes y aseguró que ya no quedaban bloqueos y “prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, aunque se mantenía activo un “centro de mando” para coordinar la seguridad en todo el país. El Ejército movilizó a la zona 2.500 efectivos militares nuevos que se sumarían a los 7.000 ya presentes en Jalisco.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al Ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.

México confía en que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo alivie la presión del gobierno de Trump, que no dejó de pedir mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Pero muchas personas seguían nerviosas a la espera de la reacción del cártel.

La embajada de Estados Unidos pidió a través de la red social X (ex-Twitter) a su personal en ocho ciudades y en el Estado de Michoacán que se resguardara y trabajara de forma remota el lunes y, como otras sedes diplomáticas, solicitó a los conciudadanos en muchas partes de México a hacer lo mismo.

Ciudad "fantasma"

Los automóviles comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes, un cambio respecto al domingo, cuando la capital del Estado de Jalisco y segunda ciudad más grande de México se convirtió en una ciudad "fantasma" y quedó paralizada casi por completo, con los habitantes encerrados en sus casas.

Más de mil personas pasaron la noche atrapadas en el zoológico de Guadalajara, durmiendo en colectivos. El lunes por la mañana madres envueltas en mantas sacaron a sus hijos pequeños de los vehículos para que pudieran ir al baño, mientras camiones de la Policía vigilaban la zona. Luis Soto Rendón, director del zoológico, dijo que muchos llevaban atrapados allí desde la mañana del domingo, cuando estalló la violencia. Las familias se quedaron varadas sin poder regresar a sus hogares en Estados cercanos como Zacatecas y Michoacán.

Una larga fila de gente esperaba ser atendida en una farmacia, uno de los pocos negocios abiertos el lunes en Guadalajara. Las familias compraban alimentos, medicinas, agua, pañales y leche a través de una puerta encadenada. La ciudad permanecía con poco movimiento y quien pudo quedarse en casa lo hizo.

“El Mencho” era un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos. El Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y en febrero de 2025 el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.

Su futuro es incierto. El secretario García Harfuch dijo que el gabinete de Seguridad está muy atento ante “cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel”.

“Hay un seguimiento particular ya de varios mandos de esta organización criminal”, indicó.