La Capital | El Mundo | México

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

Gran parte del país temía una nueva ola de violencia mientras las autoridades reforzaban los operativos de seguridad

23 de febrero 2026 · 21:54hs
México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

Guadalajara se despertaba muy tímidamente este lunes, después de la ola de violencia narco. El Paseo Alcalde, con menos peatones de lo habitual, mostraba carteles con la cuenta regresiva hacia el Mundial de fútbol 2026, una de cuyas sedes será precisamente Guadalajara. A 108 días para que empiece a rodar el balón, las autoridades de México anunciaban el saldo del operativo de captura y asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los violentos disturbios que siguieron a su muerte: al menos 73 muertos. Mientras tanto, gran parte del país temía una nueva ola de violencia y las autoridades reforzaban los operativos de seguridad y lanzaban un mensaje a la población para que mantuviera la calma.

El recuento de víctimas en el operativo del domingo incluyo a miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos integrantes del cártel y otras personas. Los detalles sobre la captura aún no habían trascendido.

>> Leer más: El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar fuertes ataques contra las autoridades. Luego de su captura y muerte, sus seguidores respondieron con una oleada de bloqueos de rutas —más de 250 en 20 Estados— , incendios y 27 ataques contra autoridades, sobre todo en Jalisco y el vecino estado de Michoaçán, según precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Mencho murió durante un operativo en el sur de Jalisco lanzado por el Ejército mexicano para capturarlo. Las Fuerzas Armadas lo habían localizado tras seguimientos hechos a una de sus parejas, que llevaron a los militares hasta la localidad de Tapalpa, al sur de Jalisco, según explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Su círculo de seguridad respondió con un ataque muy violento. El Mencho y dos escoltas huyeron hacia una zona boscosa donde las fuerzas especiales los localizaron e hirieron. Los tres murieron durante su traslado a Ciudad de México, agregó el general.

México bajo fuego

Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país. Trevilla dijo que un comandante del grupo criminal —que más tarde fue abatido en otro punto del Estado— estaba ofreciendo más de 1.000 dólares a los pistoleros por cada militar muerto.

Entre los fallecidos de la jornada están los 11 caídos en el operativo, 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía de Jalisco y una mujer, según García Harfuch. Además, murieron 34 delincuentes y fueron detenidas 70 personas en diversos lugares.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió calma en su conferencia matutina del lunes y aseguró que ya no quedaban bloqueos y “prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, aunque se mantenía activo un “centro de mando” para coordinar la seguridad en todo el país. El Ejército movilizó a la zona 2.500 efectivos militares nuevos que se sumarían a los 7.000 ya presentes en Jalisco.

>> Leer más: La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al Ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.

México confía en que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo alivie la presión del gobierno de Trump, que no dejó de pedir mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Pero muchas personas seguían nerviosas a la espera de la reacción del cártel.

La embajada de Estados Unidos pidió a través de la red social X (ex-Twitter) a su personal en ocho ciudades y en el Estado de Michoacán que se resguardara y trabajara de forma remota el lunes y, como otras sedes diplomáticas, solicitó a los conciudadanos en muchas partes de México a hacer lo mismo.

Ciudad "fantasma"

Los automóviles comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes, un cambio respecto al domingo, cuando la capital del Estado de Jalisco y segunda ciudad más grande de México se convirtió en una ciudad "fantasma" y quedó paralizada casi por completo, con los habitantes encerrados en sus casas.

Más de mil personas pasaron la noche atrapadas en el zoológico de Guadalajara, durmiendo en colectivos. El lunes por la mañana madres envueltas en mantas sacaron a sus hijos pequeños de los vehículos para que pudieran ir al baño, mientras camiones de la Policía vigilaban la zona. Luis Soto Rendón, director del zoológico, dijo que muchos llevaban atrapados allí desde la mañana del domingo, cuando estalló la violencia. Las familias se quedaron varadas sin poder regresar a sus hogares en Estados cercanos como Zacatecas y Michoacán.

Una larga fila de gente esperaba ser atendida en una farmacia, uno de los pocos negocios abiertos el lunes en Guadalajara. Las familias compraban alimentos, medicinas, agua, pañales y leche a través de una puerta encadenada. La ciudad permanecía con poco movimiento y quien pudo quedarse en casa lo hizo.

“El Mencho” era un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos. El Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y en febrero de 2025 el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.

Su futuro es incierto. El secretario García Harfuch dijo que el gabinete de Seguridad está muy atento ante “cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel”.

“Hay un seguimiento particular ya de varios mandos de esta organización criminal”, indicó.

Noticias relacionadas
la violencia convirtio a guadalajara en una ciudad fantasma

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Incendios en distintos puntos de México tras el asesinato de El Mencho

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

mexico acumula 3.400 casos de sarampion y 31 muertes en doce meses

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

entro armado a la propiedad de trump en florida y lo mato el servicio secreto

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Lo último

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Mientras el gobierno afirma que Santa Fe "tendrá uno de los mejores sueldos del país", los docentes privados van en contra de la propuesta
Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Ovación
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Policiales
República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

La Ciudad
Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal
Salud

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

La estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas
Ovación

La estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor