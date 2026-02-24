Difunden imágenes de los autores de la balacera contra supermercado en República de la Sexta

Fiscalía busca información para dar con los delincuentes que actuaron el domingo a la tarde en Ocampo entre Necochea y Chacabuco

Pistoleros en moto. Los autores de la balacera ocurrida en la puerta del supermercado de barrio República de la Sexta

La Fiscalía Regional de Rosario difundió un pedido de colaboración para dar con las personas que aparecen en la captura de una cámara de video vigilancia y que perpetraron la balacera ocurrida el domingo pasado en horas de la tarde en la zona de Ocampo y Chacabuco, frente al ingreso del supermercado Carrefour, en el barrio República de la Sexta .

En la secuencia que se difundió ayer se puede ver a dos hombres que legaban al lugar a bordo de una moto por Ocampo entre Necochea y Chacabuco. En un momento, uno de ellos descendió del rodado y efectuó varios disparos en el ingreso al supermercado.

En esa acción terminó herido Luciano P., de 33 años y vecino del barrio de 33 años, que ingresaba casualmente al comercio. Antes de retirarse, los agresores dejaron un papel con un mensaje en el que se mencionaban a personas detenidas por hecho de tráfico de drogas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que cualquier ciudadano que pueda aportar información para dar con los autores de la balacera debe comunicarse a la línea 911 o a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional Rosario.

Qué hay detrás de la balacera en la puerta del supermercado

Según se desprende de los primeros pasos de la investigación de la balacera en la puerta de Carrefour, todo indica que se trató de un ataque al voleo, con una víctima elegida al azar, para dejar un papel con un mensaje. La misiva, según pudo establecer La Capital, consultando a fuentes ligadas al caso, refería a un pabellón de la cárcel de Piñero, a dos reclusos y a hechos recientes en la zona sudoeste de Rosario que podrían estar vinculados.

La modalidad utilizada en el ataque del domingo pasado remonta a los episodios más violentos que atravesó la ciudad en los últimos años. La víctima ingresaba al estacionamiento del supermercado en Ocampo y Chacabuco, inmediaciones del barrio La Sexta, cuando quedó en medio de una balacera cuyo objetivo fue dejar un papel con un mensaje amenazante.

Además de la mención a dos reclusos y a un pabellón de la cárcel de Piñero, el texto hacía referencia a hechos violentos ocurridos en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario. Lo cual cuadra con una serie de sucesos registrados en los últimos días, entre ellos un homicidio y balaceras con heridos.