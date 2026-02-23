La Capital | Zoom | Juliana Awada

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Los rumores indican que Felipe VI estaría separado de Letizia. La ex primera dama argentina no realizó declaraciones públicas

23 de febrero 2026 · 19:52hs
Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La ex primera dama Juliana Awada, recientemente separada del expresidente Mauricio Macri, habría iniciado un romance con el rey de España, Felipe VI, según indican los rumores.

El periodista Rodrigo Lussich sostuvo que en "el círculo rojo de Argentina, empresarios, banqueros, lobistas", circula la versión de que Awada "está muy cerca de un español que está casado”.

>> Leer más: Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Y especificó: “Estamos hablando del rey Felipe VI de Borbón y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en el mundo de la política y de los negocios”.

Lussich indicó que el monarca español estaría separado de su esposa, Letizia Ortiz, aunque esos trascendidos tampoco está confirmados oficialmente. “Letizia y el rey Felipe estarían separados a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, sostuvo.

El periodista añadió que este año el rey dio el mensaje de Navidad solo, lo que algunos interpretaron como un indicio de distanciamiento.

Hasta el momento, no realizaron declaraciones públicas ni Awada ni el rey Felipe de Borbón, quien ascendió al trono el 19 de junio del 2014 tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I.

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron en enero el final de su relación después de más de 17 años juntos y con una hija en común, Antonia.

Rápidamente comenzaron a circular versiones sobre el futuro sentimental del expresidente, a quien vincularon con la modelo Natalia Graciano, exesposa del periodista Matías Martin, y con Guillermina Valdés, quien estuvo en pareja hasta 2022 con el conductor Marcelo Tinelli.

Noticias relacionadas
Robbie Williams vuelve al país luego de 20 años

Robbie Williams regresa a la Argentina: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

El actor británico Robert Aramayo ganó el premio a Mejor Actor en los BAFTA y dio un batacazo en la temporada de premios

Quién es Robert Aramayo, el actor que le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio en los BAFTA 2026

Etsa noche comienza la nueva ediciónd e Gran Hermano en Telefe 

Vuelve Gran Hermano con "Generación dorada": a qué hora comienza

Susana Roccasalvo se convirtió en la  nueva eliminada de Masterchef Celebrity

"Masterchef Celebrity": Roccasalvo hizo llorar hasta a Betular en su despedida

Ver comentarios

Las más leídas

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Lo último

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Mientras el gobierno subraya que Santa Fe "tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país", el gremio que nuclea a la docencia privada se manifestó en contra de la propuesta

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo
Economía

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Por Facundo Borrego
Suscriptores

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ovación
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Policiales
República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

La Ciudad
Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

La estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas
Ovación

La estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado