Acusan a un pasajero de intentar asesinar a un chofer de Uber en República de la Sexta

El hecho ocurrió hace poco más de un mes. La víctima recibió un balazo en al cabeza pero logró sobrevivir

Un hombre fue imputado de haber intentado asesinar hace poco más de un mes a un chofer de Uber en el barrio República de la Sexta. Alexis C., de 34 años, quedó en prisión preventiva por el plazo de ley por orden de la jueza Melania Carrara.

Alexis C. fue imputado por el fiscal Luis Schiappapietra como coautor de un homicidio en grado de tentativa , de lo que se desprende que no fue el único que disparó contra la víctima, un joven de 29 años que recibió un balazo en el cráneo que lo dejó gravemente herido, aunque no perdió la consciencia y logró sobrevivir. Incluso pudo relatar a testigos e investigadores lo que había alcanzado a ver antes de ser atacado.

El hecho se desencadenó la madrugada del 18 de enero pasado. Sobre las 2.40 el chofer condujo un Chevrolet Prisma hasta barrio Magnano, en el extremo sur de la ciudad. Allí el pasajero se presume que es Alexis G. le pidió que lo llevara hasta uno de los bordes del barrio La Sexta.

En ese marco, cuando estaban por llegar a destino el pasajero le pidió desviar el recorrido para pasar a buscar a otra persona. Sin embargo, de alguna manera el viaje terminó abruptamente. Fue sobre las 2.56 cuando el Chevrolet Prisma que conducía el chofer se estampó contra un árbol en la cuadra de Cerrito entre Esmeralda y Beruti.

Se presume que para entonces la víctima ya había recibido un balazo en el cráneo, precisamente en el parietal frontal derecho, disparado por el imputado, que apenas el vehículo impactó contra el árbol se escapó.

Pero la investigación detectó, luego de constatar impactos de bala en un neumático y en una puerta del vehículo, a otros presuntos participantes en el ataque que también habrían disparado contra el auto antes de que este terminara impactando contra el árbol. En ese sentido, registros de cámaras de vigilancia de la zona podrían haberlos detectado, aunque aún no están identificados.

Si bien no se descarta el robo entre los posibles móviles del ataque, en el auto de la víctima se encontraron 30.500 pesos en efectivo, la billetera con tarjetas de crédito y débito así como el celular del chofer, entre otras pertenencias.