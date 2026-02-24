De estrella de novelas a "Gran Hermano": Andrea del Boca inauguró la casa más famosa

Alejada de la ficción y tras atravesar años difíciles, Andrea del Boca cruzó la puerta de la casa de "Gran Hermano" Generación Doroda y recibió a los participantes

Andrea del Boca fue la primer participante en ingresar a la casa de Gran Hemrano Generación Dorada

Este lunes por la noche, la casa más famosa del país abrió sus puertas para recibir a los participantes de " Gran Hermano Generación Dorada" , una edición que prometía estar cargada de famosos dispuestos a someterse al encierro y competir por el gran premio. Y así fue : los televidentes se sorprendieron al descubrir que la primera participante en cruzar la puerta de la casa era nada más y nada menos que la actriz Andrea del Boca .

“Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión y muchos nervios. Esto será como salir a escena. No habrá un personaje de por medio que me pueda escudar”, confesó la actriz en su clásico video de presentación, antes de encargarse de inaugurar la casa y dar la bienvenida a los 18 concursantes que comenzaban la competencia ese lunes.

Desde muy pequeña, Andrea del Boca se acostumbró al éxito. Con apenas cuatro años brilló en "Andrea Celeste" (1979), junto a Ana María Picchio y Raúl Taibo, y más tarde, en 1987, consolidó su lugar como estrella junto a Ricardo Darín en "Estrellita mía". A lo largo de su extensa carrera, la actriz no solo conquistó al público con sus personajes, sino que también protagonizó romances mediáticos, disputas familiares y denuncias judiciales que la mantuvieron siempre bajo el ojo público.

Ahora bien, la elección de Andrea del Boca como primera participante no pasó desapercibida: la actriz atravesó en los últimos años uno de los momentos más delicados de su vida. En 2025, Del Boca enfrentó un proceso judicial por un supuesto fraude relacionado con el financiamiento de la telenovela Mamá Corazón, grabada en 2015 pero nunca estrenada.

Quién es Andrea del Boca

Andrea del Boca es una actriz de 61 años, que nació y creció bajo el foco de la televisión argentina.

Su primera aparición en televisión fue a los cuatro meses y, a los cuatro años, ya actuaba en su primera telenovela “Nuestra Galleguita”. El gran salto en la ficción lo dio en 1973 con la telenovela “Papá Corazón”. Desde entonces, su vida transcurrió siempre entre sets de grabación, luces y revistas.

Ahora bien, su temprano debut no fue casualidad, toda su familia estaba organizada en torno a su éxito y trabajo. Andrea era hija de Nicolas, el director de la mayoría de las producciones que protagonizó, su hermana hacía el vestuario y su cuñado escribía los guiones.

Después de su gran protagónico en "Papá Corazón", Andrea no paró y a lo largo de su carrea se convirtió en la cara de las telenovelas más exitosas de la televisión argentina. Formó parte de la tira “Andrea Celeste”, en los ochenta, protagonizó "Señorita Andrea" y "Estrellita mía", en los noventa formó parte de éxitos como "Celeste", "Antonella y Perla Negra", y en los 2000 brilló en telenovelas como “El sodero de mi vida”.

Andrea logró mantenerse vigente durante cuatro décadas y la cámara la adoraba incluso en Europa. La telenovela "Mía, sólo mía" (1997), con participación de actores europeos contribuyó a su proyección internacional en ese continente.

Sus amores entre la ficción y la realidad

Ahora bien, la actriz estuvo siempre en el ojo público no solo por sus telenovelas, sino también por su vida privada y amorosa. El primer gran capítulo se abrió en 1982, durante la grabación de "Los cien días de Ana", cuando se enamoró de su coprotagonista, el galán de la telenovela José Luis Rodríguez Silvestre.

Lo que empezó como un romance de ficción se trasladó a la vida real y pronto comenzaron a mostrarse juntos. Su primera relación pública dio paso a su primer gran escándalo: Andrea todavía era menor de edad, él estaba casado y su esposa cursaba un embarazo.

Después de cinco años juntos, todo terminó cuando ella descubrió una infidelidad.

Tiempo después, Andrea mantuvo una relación amorosa con el director de cine Raúl de la Torre, veintisiete años mayor y expareja de Graciela Borges. Él la dirigió en "Un tal Funes y Peperina" y la relación duró cerca de seis años. A diferencia de su historia con Silvestre, el noviazgo terminó sin escándalos ni enfrentamientos.

En los noventa se la vinculó con un empresario estadounidense. Más precisamente con Jeffrey Sachs, el hijo del dueño de la cadena de bares Dunkin Donuts. Por casi dos años, Andrea vivió entre Buenos Aires y Nueva York.

Tras esa etapa, su vida amorosa se volvió un misterio alimentado por rumores: se la vinculó con galanes de sus novelas, empresarios y hasta políticos, pero ella nunca confirmó nada.

Fue en el 2000, en el cumpleaños de una amiga cuando conoció a Ricardo Biasotti, el hombre con quien tendría a su única hija, Anna Chiara.

El conflicto con Ricardo Biasotti

La relación entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti nació con expectativas, pero poco después del nacimiento de su hija Anna Chiara terminó en un escándalo público. La separación marcó el inicio de años de denuncias, declaraciones en los medios y una exposición constante.

El momento más complicado llegó a fines de 2019, cuando Anna Chiara denunció a su padre por abuso sexual agravado. En su testimonio, la joven aseguró que entre los 8 y 9 años había vivido situaciones de abuso en el departamento de Biasotti y mencionó además la participación de su entonces pareja, Amalia Granata.

En 2022, tras años de investigación y pericias psicológicas, la jueza María Gabriela Lanz resolvió dictar la falta de mérito para Biasotti.

El conflicto judicial

Con el paso de los años, Andrea del Boca buscó un nuevo rol dentro del medio artístico: se acercó al kirchnerismo y se convirtió en productora. De esa etapa nació "Mamá Corazón", una telenovela grabada en 2015 que ella misma protagonizó y produjo, pero que jamás llegó a emitirse.

En 2016, la actriz fue denunciada por Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que nunca se exhibió. En el año 2018, fue procesada por defraudación a la administración pública y embargada por 50 millones de pesos.

En 2025, ese se expediente llegó a la instancia de juicio oral y la fiscal ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, Fabiana León, pidió condenarla a 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesaria de administración fraudulenta, por irregularidades en el financiamiento estatal de la novela.

En su alegato, la fiscal sostuvo que existen pruebas suficientes para responsabilizar a Del Boca y a otros acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para quien solicitó 4 años y 6 meses de prisión. Además, reclamó el decomiso de bienes para recuperar los fondos y la restitución solidaria de casi 25 millones de pesos, actualizados. En el caso de los funcionarios públicos, también pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

Finalmente, en septiembre de 2025, Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado. Desde el TOC consideraron que no hubo ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa, organismos que posibilitaron los fondos para la productora A+A Group SRL, cuya representante era Andrea del Boca.

Andrea del Boca en "Gran Hermano"

Tras varios años alejada de las telenovelas y de las cámaras, y ya absuelta en la causa judicial, Andrea del Boca ingresó este lunes a la casa más famosa del país. De hecho, fue la encargada de inaugurar la nueva edición y de recibir a los primeros participantes.

“Acá no va a haber un personaje de por medio que me pueda escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”, expresó en su video de presentación.

Luego de recorrer cada rincón de la casa, la actriz eligió su cama y dejó sobre ella un almohadón con el rostro de su hija, Anna Chiara. Minutos después, se preparó para recibir uno a uno a los nuevos participantes, marcando así el inicio oficial de la competencia.