Paritarias: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El aumento será del 12,5% para el primer semestre, compensación del 3% por el desfasaje de 2025 y el aumento del 50% en el Suplemento Asistencial Hospitalario

23 de febrero 2026 · 14:09hs
Amra aceptó la propuesta de la provincia en el marco de la paritaria

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Amra aceptó la propuesta de la provincia en el marco de la paritaria

La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), seccional Santa Fe, comunicó la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna.

La semana pasada los gremios UPCN y ATE también avalaran la oferta para la administración central, mientras que Amsafé la rechazó y dispuso un paro para inicio del ciclo lectivo. Sadop resuelve si da el visto bueno o no durante el transcurso de la tarde de este lunes.

La oferta que aceptaron los médicos

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio, junto con una compensación del 3 % destinada a corregir el desfasaje producido durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

>> Leer más: Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

El esquema incorpora un mínimo garantizado de $ 75.000 para enero -a liquidarse por planilla complementaria- y eleva ese piso a $ 170.000 mensuales desde febrero, medida orientada a proteger los ingresos frente al contexto inflacionario. En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Uno de los puntos centrales valorados por el sector médico es el incremento del 50 % en el cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales comprendidos en la Ley Nº 9282. Este componente salarial reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y representa un refuerzo significativo para quienes se desempeñan en hospitales y centros de salud públicos.

El acuerdo también establece que los aumentos se trasladarán proporcionalmente al personal pasivo del escalafón profesional, garantizando el impacto en jubilaciones y pensiones del sector.

Por Martín Stoianovich

