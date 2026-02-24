Premios Oscar 2026: quiénes son los favoritos después de los Bafta

La temporada de premios avanza firme de cara a la 98a entrega de los Oscar el próximo 15 de marzo. El fin de semana tuvo lugar la ceremonia de los BAFTA, galardones que entrega la academia británica de cine, y hubo sorpresas en algunas categorías clave. En la recta final, un repaso de quiénes son los favoritos para los premios de la Academia. Para sacar el anotador y guardar los datos para llenar el prode.

Después de los BAFTA, s ólo quedan dos entregas de premios antes de los Oscar: los Writer Guild Awards (del sindicato de guionistas) el 1 de marzo y los Actor Awards (antes SAG, del sindicato de actores y actrices) el 8 de marzo. El segundo es el que genera más expectativa, dado que las categorías de interpretación son sin dudas las más disputadas de la temporada.

En cuanto a Mejor Película, la carrera parece sellada para “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson. Hasta el momento, en todas las entregas se quedó con el galardón máximo. En los Globos de Oro, que distinguen la terna por género, se impusieron en “comedia o musical” mientras que “Hamnet” fue elegida como mejor drama.

El año de Paul Thomas Anderson, al fin

De manera similar, Anderson es el favorito absoluto para convertirse en Mejor Director por primera vez en su carrera, tras ganar en todas las ceremonias anteriores sin excepción. Un reconocimiento más que merecido porque su trabajo más reciente es realmente espectacular, pero también porque estuvo nominado en otras seis oportunidades (como director o como guionista) desde 2008, cuando deslumbró al mundo con “Boogie Nights”. El dato da cuenta de la consistencia del realizador a lo largo de su carrera: siete de las nueve películas de PTA (así sus iniciales) recibieron alguna nominación al Oscar, y cuatro compitieron como Mejor Película. Implacable.

Además, es altamente probable que Paul Thomas se quede también con el premio a Mejor Guion Adaptado por primera vez, después de disputar Oscars a guion otras cinco veces. Vale recordar que “Una batalla tras otra” está basada en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, de 1990. El director ya había adaptado “Vicio propio” del mismo escritor en 2014, y en esa oportunidad también había sido nominado en esta misma terna.

Por otra parte, en la categoría Mejor Guion Original el favorito es Ryan Coogler por “Sinners”, que de esta manera podría ganar su primer Oscar, después de competir como productor de “Judas and the Black Messiah” y de que su película “Pantera Negra” sea candidata a siete premios (y gane tres, en categorías técnicas y artísticas).

En Mejor Documental, viene picando en punta “La vecina perfecta”, la película de Netflix que sorprendió en esta temporada. Aunque parecía ser otro documental de true crime genérico de la plataforma, el filme dirigido por Geeta Gandbhir narra un caso de violencia racial en Estados Unidos de manera muy original: usando casi exclusivamente el material de las cámaras de los agentes de policía (las que llevan en los chalecos, las de los autos y en menor medida las de una comisaría). Viene de ganar cinco premios en los Critics Choice Documentary Awards, específicos de documental, incluyendo Mejor Dirección, Mejor Montaje, Mejor true crime, Mejor documental de archivo y Mejor Película.

La categoría Mejor Película Internacional es la que concentra la atención latinoamericana. Una de las grandes candidatas “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho, y podría significar que un filme brasileño gane por segundo año consecutivo este premio. Se impuso en los Globos de Oro y los Critics Choice, pero se enfrenta a la noruega “Valor sentimental”, que llegó a los Oscar con nueve nominaciones y que acaba de ganar el BAFTA. Esto último se explica puede adjudicarse a que la academia británica haya elegido favorecer a una producción europea, pero deja final abierto para la decisión de la Academia.

En Mejor Película Animada, compiten dos de los fenómenos culturales más grandes de 2025. Por un lado, “Las Guerreras K-pop”, de Netflix, viene ganando todo incluyendo los premios Annie, especializados en animación. La película furor, que hasta diciembre habían visto más de 500 millones de personas en la plataforma, se enfrenta entre otras a “Zootopia 2”, de Disney Studios, que se convirtió en el filme animado más taquillero de la historia del cine con casi dos mil millones de dólares recaudados a nivel global. A pesar del éxito rotundo de ambas, todo indica que la cinta de origen coreano será la ganadora.

Mejor Actor y Actriz: final abierto

Como ya se dijo, las categorías de interpretación son las que tienen menos definición a priori. Mejor Actor Protagónico está bastante inclinada a favor de Timothée Chalamet (por “Marty Supremo”), que viene de ganar en todos los premios aunque hay que ver qué pasa en los Actor Awards. Sólo en los Bafta perdió la terna contra el británico Robert Aramayo, que no está nominado al Oscar. Un gran batacazo podría darlo el brasileño Wagner Moura, que ganó en los Globos de Oro como Mejor Actor de Drama (hay que recordar que esos galardones distinguen algunas categorías entre comedia y drama), y en el Festival de Cannes. Pero por tendencia histórica de la Academia, todo indicaría que la estatuilla se la llevará Chalamet.

Mejor Actriz Protagónica es la única que está casi indudablemente cerrada en favor de Jessie Buckley por “Hamnet”. La irlandesa viene de ganar en absolutamente todas las entregas de premios, incluyendo los BAFTA. Una victoria en los Actor Awards sellaría esta tendencia de manera casi definitiva.

Las ternas de reparto son sin dudas las más abiertas de esta entrega de los Oscar. En Mejor Actor, el favorito en las encuestas y predicciones es el sueco Stellan Skarsgard por “Valor sentimental” (merecidamente), pero el Critics Choice lo ganó (inexplicablemente) Jacob Elordi por “Frankenstein” y el Bafta fue para Sean Penn por “Una batalla tras otra”. Todo puede pasar. Hace tiempo, este premio es el que se entrega primero en la ceremonia así que será un misterio que se develará pronto.

Por el lado de Mejor Actriz de Reparto, el resultado es aún más difuso. El Globo de Oro lo ganó Teyana Taylor por “Una batalla tras otra”, el Critics Choice Amy Madigan por “Weapons” (“La hora de la desaparición”, una de las pelis de terror más celebradas y vistas del 2025) y el Bafta Wunmi Mosaku por “Sinners”. La terna para los Oscar la completan Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ambas por “Valor sentimenta”.

Por supuesto, todos los anticipos son especulaciones hechas en base a las tendencias que marca la propia temporada de premios y la historia de votaciones de la Academia. Para saber quién ganará realmente, no queda otra que ver los Oscar el próximo 15 de marzo.